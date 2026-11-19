Simbach am Inn (ots) -In "Zu Tisch mit Pieter Claesz" im Kunst Museum Winterthur barocke Stillleben dank hochauflösender Digitalisierung der Universal Art Group bis ins kleinste Detail erkunden.Das Kunst Museum Winterthur widmet bis 14. März 2027 dem niederländischen Barockmaler Pieter Claesz (1597/98-1660) die Ausstellung Zu Tisch mit Pieter Claesz. Neun Gemälde des Künstlers geben Einblick in die Stilllebenmalerei des 17. Jahrhunderts. Kunstvoll arrangierte Speisen, kostbare Gläser und feinste Lichtreflexe erzählen vom Wohlstand des niederländischen Bürgertums, aber auch von der Vergänglichkeit des Lebens.Drei der ausgestellten Gemälde wurden von der Universal Art Group im Rahmen des Projekts Kaiserschild Art Defined digitalisiert und speziell für die Kunstvermittlung aufbereitet. Über einen interaktiven Medientisch können Besucher:innen in die Werke hineinzoomen und Details entdecken, die bei der Betrachtung der Originale mit freiem Auge kaum erkennbar sind. Feinste Pinselstriche, Oberflächenstrukturen und die meisterhafte Wiedergabe unterschiedlicher Materialien werden so unmittelbar erfahrbar.Die Ausstellung zeigt damit auch, wie moderne Digitalisierungstechnologien neue Möglichkeiten für die Kunstvermittlung eröffnen und die Auseinandersetzung mit historischen Meisterwerken bereichern.https://www.kmw.ch/ausstellung/zu-tisch-mit-pieter-claesz/Über die Universal Art GroupDie Universal Art Group vereint internationale Unternehmen aus den Bereichen Faksimile, Kunstbuch, Kulturerbe und Digitalisierung. Zur Gruppe gehören unter anderem der Verlag Müller und Schindler, der Faksimile Verlag, Kulturalis, Eikon Editores und Haltadefinizione. Mit hochwertigen Publikationen, originalgetreuen Reproduktionen und innovativen digitalen Technologien macht die Unternehmensgruppe bedeutende Zeugnisse des kulturellen Erbes für ein internationales Publikum zugänglich.Download Pressematerial unter https://universalartgroup.com/de/presseportalwww.universalartgroup.com (https://universalartgroup.com/de/?utm_source=uag_aussendung&utm_medium=email&utm_campaign=uag_pressemeldung_2026_08&utm_content=website_link)Zum Presseportal Zum Presseportal (https://universalartgroup.com/de/presseportal?utm_source=apa_ots&utm_medium=referral&utm_campaign=uag_pressemeldung_2026_08&utm_content=presseverteiler_anmeldung)Pressekontakt:SKYunlimitedMag. Sylvia Marz-Wagner, MASTelefon: 069916448001E-Mail: sylvia.marz-wagner@skyunlimited.atOriginal-Content von: Universal Art Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103906/100943704