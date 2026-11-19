Hannover (ots) -- Bischöfin Fehrs wirbt für mehr gesellschaftliche Sensibilität mit Trauernden- "Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod"- Evangelische Kirche erinnert am Ewigkeitssonntag an Verstorbene und bietet Begleitung anHannover (19. November 2026). Zum Ewigkeitssonntag (22. November) hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, dazu aufgerufen, Trauernden mehr Zeit und Raum zu geben. "Unsere Gesellschaft kennt kaum noch sichtbare Zeichen und Zeiten der Trauer. Stattdessen gibt es die unausgesprochene Erwartung, dass man nach ein paar Wochen wieder funktioniert. Aber Trauer hat keinen Zeitplan", sagte Fehrs. Wer einen geliebten Menschen verliere, brauche Menschen, die zuhören, und die Möglichkeit, Erinnerungen zu teilen - auch noch Jahre nach dem Verlust."Trauer gehört zum Leben. Und sie braucht ihren Platz in unserer Gesellschaft. Wir sollten einander zugestehen, traurig zu sein, über Verstorbene zu sprechen und ihre Erinnerung wachzuhalten. Auch dann, wenn der Verlust schon lange zurückliegt", so die Ratsvorsitzende. Gerade in einer Gesellschaft, in der vieles schnell gehen müsse, sei es wichtig, sich bewusst Zeit für Trauernde zu nehmen.Fehrs betonte zugleich die gesellschaftliche Bedeutung des Totengedenkens: "Die Achtung vor den Toten ist eng verbunden mit der Achtung vor dem Leben. Die Würde des Menschen endet nicht mit dem Tod. Auch deshalb ist es so wichtig, Zeit und Raum zu haben für die Trauer und die Erinnerung. Damit niemand verloren geht."Der Ewigkeitssonntag, auch Totensonntag genannt, ist in der evangelischen Kirche traditionell dem Gedenken an Verstorbene gewidmet. In zahlreichen Gottesdiensten werden ihre Namen verlesen und Kerzen für sie entzündet. "Es ist die tröstliche Stärke unseres Glaubens, auch an den Abgründen des Lebens ein Gegenüber zu haben, das unsere Tränen sieht und die Hoffnung lebendig hält", sagte Fehrs. Die christliche Hoffnung sei, dass die Verstorbenen bei Gott in Frieden ruhen und die Trauernden in Gottes Armen geborgen seien.Unter dem Motto "Vorsorgen, Trauern, Erinnern" hat die evangelische Kirche in den vergangenen drei Wochen auf Internetseiten und über kirchliche Social-Media-Kanäle Anregungen zum Umgang mit Sterben, Abschied und Trauer gegeben und auf Seelsorgeangebote hingewiesen. Informationen zur persönlichen Vorsorge, zur Trauerbegleitung und zu Möglichkeiten des Erinnerns sind weiterhin auf der http://www.ekd.de/vorsorgen-trauern-erinnern abrufbar.Hinweis für Redaktionen: Am Ewigkeitssonntag findet um 18 Uhr auf trauernetz.deeine digitale Gedenkandacht statt, die auch über Instagram und YouTube übertragen wird. Angehörige und Freunde können gemeinsam an Verstorbene erinnern.Diese Pressemitteilung wird von den Pressestellen der EKD und der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland zeitgleich verschickt. Mehrfachzusendungen bitten wir zu entschuldigen.Pressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD - Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/6393941