Nach dem heftigen KI-Ausverkauf rechnet an den Aktienmärkten kaum noch jemand mit einer Jahresendrallye. Die Stimmung ist im Keller, institutionelle Investoren haben ihre Aktienpositionen massiv reduziert. Doch ausgerechnet dieser Pessimismus könnte den Boden für eine überraschende Erholung bereiten. Während viele Anleger weitere Kursverluste befürchten, sehen Marktstrategen an der Wall Street erhebliches Aufwärtspotenzial für den S&P ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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