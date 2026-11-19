Hamburg (ots) -· Deutsches Finanz-Service Institut bewertet das Bonusprogramm für Familien, Babys und Erwachsene als "hervorragend"· Kundenservice der drittgrößten Krankenkasse ist "exzellent"In aktuellen bundesweiten Vergleichen des Deutschen Finanz-Service Instituts (DFSI) erhält die DAK-Gesundheit erneut Spitzenbewertungen. Insbesondere das DAK-Bonusprogramm überzeugt mit seiner besonderen Stärke im Bereich der Familie und bekommt die Bestnote "hervorragend". Zudem vergibt das DFSI für den Kundenservice der Kasse die Note "exzellent". Das ist in der Kategorie Service die Höchstbewertung.Im DFSI-Ranking steht die DAK-Gesundheit mit ihrem Bonusangebot unter den bundesweit geöffneten Krankenkassen auf Platz 1. Das DFSI bewertet das DAK-Bonusprogramm für Familien, Babys und Erwachsene als "hervorragend". Für Kinder bis 14 Jahre erhält es die Note "sehr gut". Das DFSI analysierte im Auftrag des Wirtschaftsmagazins Focus Money die Angebote von 66 allgemein geöffneten gesetzlichen Krankenkassen. Unter anderem prüfte das Institut, ob sich Bonuspunkte ins nächste Jahr übertragen lassen und ob mitversicherte Angehörige teilnehmen können. Bei der DAK-Gesundheit ist beides möglich. Die Versicherten können sich ihre gesammelten Bonuspunkte als Geldprämie auszahlen lassen oder sie für besondere Gesundheitsleistungen einsetzen. Bezuschusst werden beispielsweise professionelle Zahnreinigungen, osteopathische Behandlungen oder Sport- und Fitnessausrüstungen. Die Ergebnisse zu den Bonusprogrammen wurden im Wirtschaftsmagazin Focus Money in der Ausgabe 45/2026 veröffentlicht.Ein weiterer GKV-Vergleich im Handelsblatt bestätigt die besondere Serviceorientierung der Krankenkasse. Das DFSI-Rating im Handelsblatt sieht die DAK-Gesundheit beim Kundenservice mit der Note "exzellent" auf Platz 2 bei den bundesweit geöffneten Krankenkassen. In die Bewertung flossen die Bereiche klassischer und digitaler Service sowie das Geschäftsstellennetz und die Kundenperformance mit unterschiedlicher Gewichtung ein.Beim klassischen Service überzeugten neben der telefonischen Erreichbarkeit rund um die Uhr besondere Angebote wie die Medizin-Hotline oder der Auslandsnotfallservice. Die hohe Kundenzufriedenheit und die Weiterempfehlungsbereitschaft flossen zusätzlich positiv ins Ergebnis ein. Darüber hinaus punktete das bundesweite Geschäftsstellennetz der DAK-Gesundheit.Beim digitalen Service wurde die DAK App als "Servicezentrum für die Hosentasche" positiv herausgehoben. Sie erreicht mit 4,64 Sternen in den Stores sehr gute Bewertungen. Besonders komfortabel ist die Nutzung der DAK App für Familien. Neben digitalen Services wie zum Beispiel Videosprechstunden bietet sie auch eine integrierte Schwangerschaftsbegleitung. Diese führt durch die 40 Wochen der Schwangerschaft, informiert über die Entwicklung von Kind und Körper und ermöglicht die direkte Einreichung von Rechnungen zur Kostenerstattung. Für das Unternehmensqualitätsrating 2026 vom Handelsblatt hat das DFSI bundesweit und regional geöffnete Krankenkassen untersucht und in den drei Kategorien Finanzkraft, Leistungsangebot und Service bewertet.Mit 5,4 Millionen Versicherten ist die DAK-Gesundheit die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands. Weitere Informationen gibt es unter www.dak.de/bonusPressekontakt:Dorothea Wiehedorothea.wiehe@dak.deOriginal-Content von: DAK-Gesundheit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50313/40000275