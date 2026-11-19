Berlin (ots) -Immer mehr Menschen in Deutschland lassen sich in Apotheken impfen. Nach aktuellen Zahlen der ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände ist insbesondere die Zahl der Grippeimpfungen in Apotheken zu Beginn dieser Impfsaison angestiegen: Insgesamt ließen sich im September und Oktober 2026 rund 158.000 GKV-Versicherte in Apotheken gegen Grippe impfen. Das entspricht einer Steigerung von rund 63 Prozent im Vergleich zu den beiden entsprechenden Vorjahresmonaten. Die Zahl der in Apotheken erfolgten Impfungen gegen Covid-19 sank in den beiden ersten Monaten der diesjährigen Impfsaison leicht von etwa 53.000 im Vorjahreszeitraum auf rund 46.000 im September und Oktober 2026. Im gesamten Kalenderjahr 2025 hatten Apothekerinnen und Apotheker rund 215.000 Grippeimpfungen und 124.000 Covid-19-Impfungen verabreicht.ABDA-Präsident Thomas Preis dazu: "Diese Zahlen zeigen deutlich, dass die Apotheken ein nicht mehr wegzudenkender Faktor im Präventionsgeschehen in Deutschland sind. Wir machen den Menschen ein dauerhaft verfügbares, niedrigschwellig erreichbares Angebot, das in der Bevölkerung immer häufiger angenommen wird." Für den weiteren Verlauf der Impfsaison rechnet Preis mit weiter deutlichen Steigerungsquoten: "Wir sehen in unseren Zahlen, dass sich die Impf-Tätigkeit der Apotheken bei den Grippeimpfungen in einigen Bundesländern sogar mehr als verdoppelt hat. Mit unserer Kampagne 'Bei euch piekt's wohl' werben wir in der Bevölkerung derzeit zudem bundesweit und flächendeckend für die Apotheken-Impfungen. Wir gehen auch davon aus, dass das Impfgeschehen insbesondere in den nun anstehenden Wintermonaten noch weiter zunimmt."Der ABDA-Präsident zieht daher das Fazit: "Die Bevölkerung kann sich auf die Apotheken vor Ort verlassen. So wie die Politik sehen auch wir Apothekerinnen und Apotheker den dringenden Bedarf, die Impfquoten zu steigern. In den kommenden Monaten können impfende Apotheken fast alle anderen Impfungen anbieten. Das macht die im Sommer verabschiedete Apothekenreform möglich. Auf der Kampagnenseite der ABDA www.die-apotheken.de finden Bürgerinnen und Bürger Informationen zu Impfungen und können dort die nächstgelegene Apotheke suchen."Weitere Informationen unter www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004 132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stv. Pressesprecherin, 030 40004-134,u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6393959