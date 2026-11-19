BERLIN (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Gipfeltreffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin eingetroffen. "Wir tun alles dafür, dass Europa im Verhandlungsprozess voll und ganz vertreten ist und dass die Treffen zu Ergebnissen führen", teilte der Staatschef bei Telegram mit Blick auf die US-vermittelten Gespräche mit Russland mit. Bilder zeigten ihn nach der Ankunft auf dem Hauptstadtflughafen. Für Kiew gehe es um eine Stärkung der Flugabwehr und finanzielle Unterstützung. Geplant sei auch ein bilaterales Treffen mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

In Berlin wird auch die Beteiligung der US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner erwartet. Bei den Unterredungen soll das weitere Vorgehen bei den US-vermittelten Gesprächen in Abu Dhabi mit Russland koordiniert werden. Europäische Staaten, darunter Deutschland, dringen auf eine Teilnahme an den Verhandlungen über ein Ende des Krieges zwischen Russland und der Ukraine.

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr fast 40 Länder von Japan über Polen bis Kanada an. Ziel ist es, der Ukraine Waffen für ihren seit Februar 2022 dauernden Abwehrkampf gegen Russland zu liefern, aber ihr auch humanitär und finanziell zu helfen./ast/DP/stk