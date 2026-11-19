Berlin (ots) -Pharma Deutschland begrüßt die geplante Initiative von Bundesgesundheitsminister Linnemann zum Schutz vor Benachteiligung nach überstandener Krebserkrankung.Morgen tritt eine neue Regelung in Kraft, die Menschen nach einer überstandenen Krebserkrankung bei bestimmten Restschuldversicherungen vor Benachteiligung schützt. Versicherer dürfen die frühere Erkrankung dann nicht mehr berücksichtigen, wenn die medizinische Behandlung seit mindestens 15 Jahren beendet ist. Der Schutz ist auf Restschuldversicherungen zu Allgemein-Verbraucherdarlehen und entsprechenden Finanzierungshilfen begrenzt. Pharma Deutschland begrüßt die Entscheidung als ersten Schritt in Richtung eines umfassenderen Rechts auf Vergessenwerden."Wir haben wirksame Therapien, die Krebserkrankungen heilen. Wer wieder gesund ist, darf nicht benachteiligt werden", so Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland. "Die Politik muss deshalb ein umfassendes Recht auf Vergessenwerden gesetzlich verankern."Auch der Bundesrat fordert einen weitergehenden gesetzlichen Schutz. Mit seiner Entschließung vom 16. Oktober 2026 hat er die Bundesregierung aufgefordert, einen entsprechenden Regelungsvorschlag vorzulegen. Nach medizinisch begründeten Fristen sollen Betroffene eine überwundene Krebserkrankung etwa bei Versicherungsabschlüssen, Verbraucherkreditverträgen und in Adoptionsvermittlungsverfahren nicht mehr offenlegen müssen. Bereits vorhandene Daten zur früheren Erkrankung sollen nach Ablauf dieser Fristen nicht mehr für entsprechende Entscheidungen verwertet werden dürfen. Bundesgesundheitsminister Linnemann sprach sich daraufhin explizit für ein Recht auf Vergessenwerden aus und kündigte eine Initiative an.Auch die SPD-Bundestagsfraktion hat erst kürzlich ihre Vorstellungen in einem Positionspapier vom 10. November konkretisiert. Sie fordert eine allgemeine Frist von fünf Jahren nach Behandlungsende sowie einen medizinisch-wissenschaftlichen Referenzrahmen, der regelmäßig aktualisiert wird und neue Erkenntnisse zu Erkrankungen und Therapien berücksichtigt.Für Pharma Deutschland kommt es darauf an, den medizinischen Fortschritt auch bei der gesetzlichen Ausgestaltung zu berücksichtigen. Eine frühere Diagnose darf nicht unabhängig vom heutigen Gesundheitszustand und dem tatsächlich verbleibenden Risiko dauerhaft über die Lebensperspektiven eines Menschen entscheiden. Mehr als die Hälfte aller Menschen, die an Krebs erkranken, kann heute mit einer dauerhaften Heilung rechnen._______________Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAnna Frederike GutzeitCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 170 4548014gutzeit@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6393971