München (ots) -Der Weg zum WM-Titel, außergewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen und eine Mannschaft, deren Zusammenhalt weit über das Spielfeld reicht - ein Vorbild für alle Sportler! Der Dokumentarfilm "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" feiert nach der erfolgreich gestarteten, bundesweiten Kinotour jetzt auch die TV-Premiere: bei MagentaSport und MagentaTV ist die emotionale, vielschichtige und unterhaltsame Film-Reise zum WM-Titel der deutschen Hockey-Nationalmannschaft der Männer ab Samstag, 21. November, abrufbar!"Erst mal persönlich massiv dagegen" und dann schnell den Bundestrainer überzeugtDas MagentaSport Original wurde von der Produktionsfirma Thinxpool in Zusammenarbeit mit dem Dokumentarfilmer Martin Hanebeck produziert, der die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes während der Weltmeisterschaft begleitete und dabei außergewöhnliche Einblicke in das Innenleben des DHB-Teams erhielt. Weltmeister-Trainer André Henning war laut eigener Aussage "erst mal persönlich massiv dagegen", weil ihm die Kabine eigentlich heilig sei. Ein Vorgespräch mit Martin Hanebeck habe ihn allerdings überzeugt, die filmische Begleitung zuzulassen - später habe er dann glatt vergessen, dass eine Kamera dabei war. Das Ergebnis: selten war ein Kamerateam so nah an und bei einer Mannschaft.Mehr als die Geschichte eines WM-Titels"HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" erzählt den sportlichen Weg zum Titel, vor allem aber die Geschichte hinter dem Erfolg. Die Dokumentation zeigt, was diese Nationalmannschaft als amtierenden Welt- und Europameister auszeichnet: außergewöhnlicher Teamgeist, Vertrauen ineinander - und die Bereitschaft, füreinander einzustehen. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten Einblicke, die während eines großen Turniers normalerweise verborgen bleiben. Aufnahmen aus der Kabine und Szenen abseits des Spielfelds lassen das Publikum tief in die Mannschaft von Bundestrainer André Henning und ihren besonderen Spirit eintauchen. So entstand nicht nur eine Dokumentation über einen sportlichen Triumph, sondern über Zusammenhalt, Gemeinschaft und die Liebe zu einer Sportart. Der Teaser zur WM-Doku: cloud.thinxpool.de/s/k4aaELx4srS847P?dir=/&editing=false&openfile=trueBegeisternde Kinotour durch ganz Deutschland - jetzt können Fans die Geschichte hinter dem WM-Titel auch im TV erlebenErfolgreiche Kinopremiere: Die Doku "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" hat am 5. November in Hamburg gefeiert und ist anschließend mit Eventvorstellungen durch Deutschland getourt - inklusive Talkrunden unter anderem mit André Henning, ausgewählten Nationalspielern und Filmemacher Martin Hanebeck. Ab Samstag, 21. November, können Fans auch zuhause im TV die faszinierende Geschichte erleben, die hinter diesem WM-Titel steckt. Ein Stück Sportgeschichte, das in Kooperation zwischen dem DHB und MagentaSport entstand.Deutschlands Hockey-Nationalmannschaften im Doppelpack auf nächster Titeljagd: Start der FIH Pro League im Dezember live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTVDie WM-Doku macht Lust auf noch mehr Hockey! Magenta Sport und MagentaTV versorgen die Zuschauerinnen und Zuschauer im Dezember mit den nächsten Auftritten der deutschen Hockey-Nationalmannschaften - live und kostenlos: Vom 14. bis 22. Dezember stehen in Valencia die ersten sechs Spieltage der neuen FIH Pro League-Saison auf dem Programm. Die DHB-Frauen und -Männer sind jeweils im Doppelpack live bei MagentaSport zu sehen. Beide Teams treffen je zweimal auf Spanien, Belgien und die Niederlande. Zum Auftakt am 14. Dezember geht es jeweils gegen Spanien: Die deutschen Frauen beginnen live ab 17.00 Uhr, die deutschen Männer live ab 19.30 Uhr.Aktuelle Aktion: MagentaSport sechs Monate frei, große Sportmomente inklusive - MagentaSport bringt über 600 Live-Stunden zur AdventszeitDie Bescherung beginnt bei MagentaSport schon im November: noch bis 21. Dezember 2026 erhalten Neukunden die ersten sechs Monate im Jahresabo kostenlos - ein Jahr MagentaSport zum halben Preis. Das beste MagentaSport-Angebot des Jahres bringt Top-Livesport in die Adventszeit, über die Weihnachtsfeiertage und ins Sportjahr 2027.Allein bis Weihnachten warten über 600 Live-Stunden: mit der 3. Liga, der Frauen-Bundesliga, der DEL und den wichtigsten europäischen Basketball-Wettbewerben. Dazu kommt die Basketball-WM-Qualifikation mit Deutschland als amtierendem Welt- und Europameister. Specials und aufwendige Dokumentationen ergänzen das Programm: Am 21. November zeigt MagentaSport den derzeit nur im Kino laufenden Film "Durch Liebe zum Titel" über die deutschen Hockey-Weltmeister - mit emotionalen Momenten und einzigartigen Einblicken in ihren Weg zum Erfolg.WM-Auslosung, Spitzensport und besondere Einblicke über die FeiertageAuch das aktuell erfolgreichste deutsche Nationalteam ist gefordert: Die Hockey-Männer treten als zweifacher Weltmeister und Europameister in der Weltliga an. Die Auslosung der Frauen-WM 2027 am 11. Dezember eröffnet den Countdown für die Titelmission der DFB-Frauen in Brasilien.Das Beste der führenden deutschen Nationalteams gibt es nur bei MagentaSport - mit dem umfangreichsten Live-Angebot über die Weihnachtsfeiertage. Dazu gehören Eishockey aus der DEL und der U20-WM, Basketball aus der EuroLeague mit dem FC Bayern, dem EuroCup und der Basketball Champions League sowie Weltklasse-Golf von der PGA Tour und der DP World Tour.Über 250 Live-Events bis Jahresende - große Titelentscheidungen 2027Sofort verfügbar sind über 250 packende Live-Events bis Jahresende. Dazu wächst die Vorfreude auf 2027: mit der Eishockey-WM in Deutschland, der Basketball-WM, der Hockey-EM, der Frauenfußball-WM und dem Ryder Cup - präsentiert von einer preisgekrönten Redaktion.Alle Informationen zur Aktion gibt es unter www.magentasport.de/aktionsangebot - das Jahresabo für 9,95 Euro als MagentaTV-Kunde und für 14,95 Euro ohne MagentaTV-Vertrag.Hockey bei MagentaSport und MagentaTVDie Heimat der Hockey-Nationalmannschaften der Männer und Frauen: Die Hockey Welt- und Europameisterschaften der Männer und Frauen sowie die FIH Pro League live."HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!"Samstag, 21.11.2026ab 00.00 Uhr: Deutsche TV-Premiere von "HockeyDeutschland - Durch Liebe zum Titel!" (anschließend on-demand verfügbar)FIH Pro League | 1. SpieltagMontag, 14.12.2026ab 17.00 Uhr: Spanien - Deutschland (Frauen)ab 19.30 Uhr: Spanien - Deutschland (Männer)FIH Pro League | 2. SpieltagMittwoch, 16.12.2026ab 12.00 Uhr: Belgien - Deutschland (Frauen)ab 14.30 Uhr: Belgien - Deutschland (Männer)FIH Pro League | 3. SpieltagDonnerstag, 17.12.2026ab 13.00 Uhr: Deutschland - Niederlande (Frauen)ab 15.30 Uhr: Deutschland - Niederlande (Männer)FIH Pro League | 4. SpieltagSamstag, 19.12.2026ab 17.00 Uhr: Spanien - Deutschland (Frauen)ab 19.30 Uhr: Spanien - Deutschland (Männer)FIH Pro League | 5. SpieltagSonntag, 20.12.2026ab 13.00 Uhr: Deutschland - Belgien (Frauen)ab 15.30 Uhr: Deutschland - Belgien (Männer)FIH Pro League | 6. SpieltagDienstag, 22.12.2026ab 09.00 Uhr: Niederlande - Deutschland (Frauen)ab 11.30 Uhr: Niederlande - Deutschland (Männer)Pressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/6393962