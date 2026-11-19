Der Bericht fordert die Verantwortlichen in der Tourismusbranche dazu auf, den Fokus auf hochwertige Reisen zu legen und nicht nur auf Besucher, die viel ausgeben sowie den Nutzen zu messen, der den lokalen Gemeinden zugutekommt.

Bis 2030 können sich möglicherweise fast 150 Millionen Haushalte mehr internationale Urlaubsreisen leisten, darunter fast 110 Millionen aus dem asiatisch-pazifischen Raum.

59 der befragten KI-Nutzer machen Gebrauch von KI, um Reiseinformationen zu sammeln, doch nur 12 der Verbraucher vertrauen in einer separaten Umfrage darauf, dass KI eigenständig Entscheidungen trifft.

43 der in 35 Märkten befragten Reisenden möchten im Jahr 2026 überfüllte Reiseziele meiden.

Die sich wandelnden Prioritäten der Reisenden verändern den globalen Tourismus. Die Präferenzen bestimmen, wohin die Menschen reisen, wie sie ihr Geld ausgeben und was ihnen an ihren Reisen am wichtigsten ist. Ein neuer Bericht von TOURISE mit dem Titel "The Future Traveller" untersucht diese Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Branche bis zum Jahr 2030. Der in Zusammenarbeit mit Euromonitor International erstellte Bericht stützt sich auf Verbraucherumfragen und die Einschätzungen führender Branchenvertreter.

Der Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass Reiseentscheidungen zunehmend von den Prioritäten und Umständen der jeweiligen Reise geprägt werden und nicht mehr allein von demografischen Faktoren. Er fordert Reiseziele und Unternehmen dazu auf, ihre Strategien zur Gewinnung von Besuchern und zur Erfolgsmessung zu überdenken und den Fokus von Reisenden mit hoher Kaufkraft auf hochwertige Reisen zu verlagern, die sinnvolle Erlebnisse bieten, die lokale Wirtschaft unterstützen und dauerhafte Vorteile für die Gemeinden schaffen.

"Reisende treffen ihre Entscheidungen nicht als festgelegte demografische Segmente. Sie reagieren auf die Ziele, die Herausforderungen und die Möglichkeiten jeder einzelnen Reise", sagte Seine Exzellenz Ahmed Al Khateeb, Tourismusminister von Saudi-Arabien und Vorsitzender von TOURISE. "Die Reiseziele, die die nächste Ära des Tourismus anführen werden, haben diese sich wandelnden Momente verstanden, sie bewahren die Erlebnisse, die Reisende am meisten schätzen, und bieten größere Vorteile für Besucher, Unternehmen und lokale Gemeinschaften."

Der Bericht hebt vier Veränderungen hervor, die den Tourismus stark verändern werden, und beschreibt die nächsten Schritte, die die Branche einleiten muss:

KI verändert die Reiseplanung. Unter den befragten Nutzern generativer KI machen 59 für Reiseinformationen und Empfehlungen Gebrauch von diesen Tools. In einer separaten Umfrage gaben jedoch nur 12 der Verbraucher an, dass sie kein Problem damit hätten, wenn die KI Reiseentscheidungen eigenständig treffen würde. Reiseziele müssen dafür sorgen, dass Erlebnisse über die KI leicht zu finden und zu buchen sind, ohne dabei das Vertrauen der Reisenden oder die Kundenbeziehungen zu gefährden.

Unter den befragten Nutzern generativer KI machen 59 für Reiseinformationen und Empfehlungen Gebrauch von diesen Tools. In einer separaten Umfrage gaben jedoch nur 12 der Verbraucher an, dass sie kein Problem damit hätten, wenn die KI Reiseentscheidungen eigenständig treffen würde. Reiseziele müssen dafür sorgen, dass Erlebnisse über die KI leicht zu finden und zu buchen sind, ohne dabei das Vertrauen der Reisenden oder die Kundenbeziehungen zu gefährden. Hochwertige Reisen sind der neue Maßstab für Erfolg. Die Ausgaben der Besucher allein geben keinen Aufschluss darüber, inwieweit ein Reiseziel profitiert. Führungskräfte in der Tourismusbranche müssen die lokalen wirtschaftlichen Erträge, den Zeitpunkt und die Art der Besuche sowie die Belastung für die Gemeinden und die Infrastruktur bewerten und anschließend Reisen konzipieren, die einen nachhaltigen Mehrwert für die besuchten Orte schaffen.

Die Ausgaben der Besucher allein geben keinen Aufschluss darüber, inwieweit ein Reiseziel profitiert. Führungskräfte in der Tourismusbranche müssen die lokalen wirtschaftlichen Erträge, den Zeitpunkt und die Art der Besuche sowie die Belastung für die Gemeinden und die Infrastruktur bewerten und anschließend Reisen konzipieren, die einen nachhaltigen Mehrwert für die besuchten Orte schaffen. Das Meiden von Menschenmassen könnte Chancen für weniger bekannte Reiseziele eröffnen. In 35 Märkten gaben 43 der befragten Reisenden an, überfüllte Reiseziele im Jahr 2026 meiden zu wollen. Dies deutet auf ein Interesse an weniger überlaufenen Alternativen hin, bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine Verlagerung hin zu zweitrangigen Reisezielen. Gegebenenfalls können einzigartige Erlebnisse, eine zuverlässige Anbindung und Übernachtungsmöglichkeiten dazu beitragen, dass weniger bekannte Orte mehr lokalen Mehrwert generieren vorausgesetzt, das Wachstum steht im Einklang mit ihren Kapazitäten und den Prioritäten der lokalen Gemeinschaft.

Der asiatisch-pazifische Raum wird die nächste Nachfragwelle dominieren. Bis 2030 werden sich voraussichtlich fast 150 Millionen zusätzliche Haushalte internationale Urlaubsreisen leisten können, davon fast 110 Millionen aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Reiseveranstalter werden flexiblere Angebote benötigen, die unterschiedlichen Budgets gerecht werden, ohne dabei Abstriche bei den Erlebnissen zu machen, die Reisende am meisten schätzen.

Führende Vertreter der Branche sehen die Notwendigkeit einer besseren Vernetzung von Erfahrungen in allen Phasen der Reise und sie suchen nach Möglichkeiten, wie KI Gäste und Hotelteams unterstützen kann.

"Touristen erleben eine Reise und möchten diese auch als ganze erleben, doch unsere Branche arbeitet in vielerlei Hinsicht nach wie vor in Silos. Der nächste Schritt auf dem Weg zum nahtlosen Reisen besteht darin, alle Berührungspunkte zu einem einheitlichen Erlebnis und einem einheitlichen Management des Ökosystems zu verknüpfen", sagte Thomas Woldbye, CEO des Flughafens Heathrow und Mitglied des TOURISE Advisory Board.

"Die nächste Herausforderung im Gastgewerbe besteht nicht einfach darin, ein Zimmer individuell zu gestalten, sondern Erlebnisse zu schaffen, die sich an die sich wandelnden Bedürfnisse, Erwartungen und Zwecke jedes Aufenthalts anpassen", sagte Sebastien Bazin, Vorstandsvorsitzender und CEO der Accor-Gruppe.

Der Bericht legt Prioritäten für Reiseziele und Unternehmen fest von KI-gestützter Recherche über stärkere lokale wirtschaftliche Erträge bis hin zu besser vernetzten Reisen. Als ganzjährige, weltweit richtungsweisende Plattform bringt TOURISE Branchenführer zusammen, um diese Erkenntnisse in die Tat umzusetzen. Lesen Sie den gesamten Bericht: The Future Traveller at TOURISE.com.

Über die TOURISE

TOURISE ist die weltweit führende Plattform, um die Zukunft des Tourismus neu zu definieren und zu gestalten.

Unter der Schirmherrschaft des saudischen Tourismusministeriums fand vom 11. bis 13. November 2025 in Riad der erste TOURISE-Gipfel statt. Dort trafen sich Visionäre aus Politik, Wirtschaft, Investmentbranche, Tourismus und Technologie, um wirkungsvolle Initiativen und wegweisende Vereinbarungen ins Leben zu rufen, die die Branche neu ausrichten und einen nachhaltigeren, gerechteren und zukunftsorientierten Tourismussektor schaffen sollen.

Als ganzjährig aktive globale Plattform bringt TOURISE Führungskräfte zusammen, die eine gemeinsame Vision zur Gestaltung der Reisebranche teilen. Hier werden die nächsten 50 Jahre des Tourismus geprägt.

Der nächste TOURISE-Gipfel findet vom 23. bis 25. März 2027 in Riad statt. Weitere Informationen zu TOURISE sowie die Möglichkeit, eine Einladung zur Teilnahme anzufordern, finden Sie unter: www.TOURISE.com.

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