Berlin - In der Berliner Politik und unter Fachleuten wächst die Sorge vor einem Energiepreisschock im Winter. Es bestehe eine große Wahrscheinlichkeit, dass bei den Gaspreisen in den kommenden Wochen Ungemach drohe, sagte der CSU-Energiepolitiker Andreas Lenz dem "Spiegel".



Nina Scheer, energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, sieht Parallelen zur Energiekrise nach dem Beginn von Russlands Ukraine-Invasion. Allein im Februar und März 2022 schnürte die Bundesregierung zwei "Entlastungspakete", die zusammen rund 30 Milliarden Euro kosteten. Eine solche Dimension könne Deutschland so lange blühen, wie es von fossilen Ressourcen abhängig sei, sagte Scheer.



Die auf Energiethemen spezialisierte Analystenfirma Montel geht von einem Gaspreisschock im Winter aus. Dadurch werde auch der Strompreis massiv steigen, warnen die Experten in einer von den Grünen in Auftrag gegebenen Studie, aus der der "Spiegel" zitiert. Demnach werde der Strombörsenpreis von Oktober 2026 bis Februar 2027 um fast 68 Prozent steigen. Auf ein Versorgungsunternehmen, das in etwa so viel Strom brauche wie eine Kleinstadt mit 25.000 Haushalten, könnten dann über den Winter im ungünstigsten Fall fast 2,4 Millionen Euro an Mehrkosten zukommen, die es irgendwie an seine Kunden weitergeben müsse, warnte der Grünen-Bundestagsabgeordnete Michael Kellner.



Die stellvertretende Grünen-Fraktionsvize Julia Verlinden warnte, es rolle ein Heizkosten-Tsunami auf Mieter zu. Die Grünen wollen demnächst im Bundestag einen Beschlussantrag einbringen. Er fordert die Bundesregierung auf, den Einbau neuer Gas- und Ölheizungen zu verbieten und zu den Regelungen des Heizungsgesetzes von Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck zurückzukehren. Vermieter, die Öl- und Gasheizungen einbauen, sollten die höheren Betriebskosten gegenüber der günstigsten Option - sprich: einer Wärmepumpe - vollständig tragen. Ab dem Sommer 2027 solle das auch für Bestandsheizungen gelten, so der Antrag.





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