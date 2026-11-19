Eine kommentierende Analyse von Timo Steinbusch, Leiter Portfolio Management apoBank Nvidia liefert starke Quartalszahlen und bleibt auch weiterhin optimistisch. Timo Steinbusch, Abteilungsleiter Portfoliomanagement der apoBank, ordnet ein, welche Chancen und Risiken der Führungswechsel bei Nvidia, der KI-Investitionszyklus und der geplante Börsengang von Anthropic für Anleger bedeuten. "Nvidia hat mit seinen jüngsten Quartalszahlen und einem überraschend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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