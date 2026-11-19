Wuppertal (ots) -Neato Robotics erweitert mit Unterstützung der Vorwerk Gruppe sein Austauschprogramm für Kundinnen und Kunden in ganz Europa deutlich. Das Programm steht teilnahmeberechtigten Kundinnen und Kunden offen, die nach dem 1. Oktober 2020 einen Neato Saugroboter gekauft haben.Die Erweiterung findet im Anschluss an Gespräche zwischen der Neato Robotics Europe GmbH und der italienischen Wettbewerbsbehörde AGCM statt, die mit Unterstützung der Vorwerk Gruppe geführt wurden. Obwohl das Verfahren in Italien eingeleitet wurde, weitet Neato das Programm auf teilnahmeberechtigte Kundinnen und Kunden in ganz Europa aus."Wir sind Vorwerk sehr dankbar für ihre Unterstützung, die dieses erweiterte Programm ermöglicht - insbesondere vor dem Hintergrund, dass Neato seinen Geschäftsbetrieb bereits 2023 eingestellt hat. Dank dieser Unterstützung können wir nun einer deutlich größeren Zahl von Kundinnen und Kunden in ganz Europa eine praktische Lösung anbieten", sagt Dr. Florian Lehner, Geschäftsführer der Neato Robotics Europe GmbH.Das erweiterte Programm baut auf dem im April 2026 eingeführten freiwilligen Austauschprogramm auf und bietet nun einem größeren Kreis von Neato Kundinnen und Kunden Austauschmöglichkeiten."Kundenzufriedenheit hat sowohl für Vorwerk als auch für die AGCM hohe Priorität. Deshalb schätzen wir die konstruktive Zusammenarbeit bei der gemeinsamen Lösungsfindung und freuen uns, den Neato Kundinnen und Kunden nun einen umfassenden und pragmatischen Ansatz anbieten zu können. Mit unserer Unterstützung der europaweiten Erweiterung des Programms möchten wir sicherstellen, dass möglichst viele teilnahmeberechtigte Kundinnen und Kunden davon profitieren können", sagt Michael Weber, Sprecher der Vorwerk Gruppe.Teilnahmeberechtigte Kundinnen und Kunden, die am oder nach dem 1. Oktober 2020 einen Neato Saugroboter gekauft haben, können sich bis zum 31. März 2027 an den Neato Kundenservice wenden, um am erweiterten Austauschprogramm teilzunehmen. Hierfür steht folgendes Kontaktformular zur Verfügung: https://support.neatorobotics.com/de/support/tickets/newWeitere Einzelheiten zum Programm werden in einer separaten, mit der AGCM abgestimmten Pressemitteilung veröffentlicht. Neato Kundinnen und Kunden finden alle Informationen auf der Website von Neato Robotics: https://ots.de/f5ZXUGÜber NeatoNeato Robotics war ein US-amerikanisches Unternehmen, das 2017 von der Vorwerk Gruppe übernommen wurde. Das Unternehmen stellte seinen operativen Geschäftsbetrieb im Mai 2023 ein. Die Betreuung bestehender Kundinnen und Kunden in Europa wurde durch die Neato Robotics Europe GmbH fortgeführt.Pressekontakt:impact Agentur für Kommunikation GmbHEsther RitthoffTel.: +49 (0) 40 431 302 33E-Mail: neato@impact.agVeröffentlichung honorarfrei - Beleg erbetenOriginal-Content von: Neato Robotics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121637/6393977