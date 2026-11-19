Leipzig (ots) -Am 19. November hat der MDR auf einer digitalen Medienkonferenz seine Programmhöhepunkte bis April vorgestellt. Für die traditionell besonders nachfragestarken Herbst- und Wintermonate bietet das Medienhaus ein vielfältiges Programm. Thematisch spannt sich der Bogen von den politischen Entwicklungen in Sachsen-Anhalt über die Zukunft der Ukraine, kulturelle Highlights, ostdeutsche Erinnerungskultur und gesellschaftliche Debatten bis hin zu regionalen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Ergänzt wird das Angebot durch aktuelle Berichterstattung und investigative Reportagen. Ausführliche Informationen, Bildmaterial (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtfotodownload) und Langfassungen zu den genannten Produktionen finden Journalistinnen und Journalisten im MDR-Mediendossier (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtprogramm-highlights). Die Links hier im Dokument führen zudem direkt zu den jeweiligen Inhaltsangaben der einzelnen Angebote. Geschichte & GegenwartDie neue Staffel der Serie "Charité" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtcharite) (ARD Degeto/MDR, ab 18. Dezember in der ARD Mediathek und ab 22. Dezember im Ersten) führt ins Berlin des Jahres 1831. Vor dem Hintergrund einer verheerenden Cholera-Epidemie erzählt die historische Serie von einer jungen Frau, die sich als Mann ausgibt, um Medizin studieren und praktizieren zu können. Zwischen medizinischem Fortschritt, gesellschaftlichen Zwängen und persönlichen Konflikten kämpft sie um Anerkennung, Selbstbestimmung und ihre Liebe.Aktuellen Herausforderungen beim Wiederaufbau der Ukraine widmen sich die Dokumentationen "Boom & Beute" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtboom-und-beute) (BR/MDR, 23. Februar auf ARTE) sowie "Milliardenfalle Ukraine? Wiederaufbau ohne Plan" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtmilliardenfalle-ukraine) (MDR/BR, im Februar/März in der ARD Mediathek und im Ersten). Sie gehen einer der zentralen Fragen der kommenden Jahre nach: Wer gestaltet den Wiederaufbau der Ukraine und wer profitiert davon? Während "Boom & Beute" internationale Investitionen, wirtschaftliche Interessen und neue Machtverschiebungen untersucht, analysiert "Milliardenfalle Ukraine? Wiederaufbau ohne Plan" die deutsche und europäische Wiederaufbau-Strategie und fragt nach den politischen und wirtschaftlichen Folgen fehlender Konzepte."Elefant, Tiger & Co.: Feuerland" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtelefant-tiger-und-co) (26. März in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen) dokumentiert ein Großprojekt in Mitteldeutschland. Die Produktion begleitet die Entstehung einer neuen Erlebniswelt für Pinguine und Seelöwen im Zoo Leipzig und damit eines der größten Bauprojekte in der Geschichte des Zoos. (ARD Degeto/MDR, ab 18. Dezember in der ARD Mediathek und ab 22. Dezember im Ersten)Gesellschaft & ZeitgeschehenGesellschaftliche Debatten aus persönlicher Perspektive greift der Podcast "Prinz Weekly - Was machst du?" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtprinz-weekly) (MDR/funk, seit Oktober 2026 in ARD Sounds und als Videopodcast in der ARD Mediathek) auf, in dem Alexander Prinz mit Gästen aus Kultur, Wissenschaft und Medien ins Gespräch kommt. Mit "Klassik Crime" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtklassik-crime) (seit 14. November und mit zweiter Staffel 2027 auf ARD Sounds) gehört zudem ein True-Crime-Podcast aus der Welt der klassischen Musik zum Audioangebot des MDR.Das Weihnachtsmärchen "Die Prinzessin aus Glas" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtprinzessin-aus-glas) (MDR, BR, HR, SR, ab 18. Dezember in der ARD Mediathek, am 25. Dezember im Ersten) erzählt eine Geschichte über Mut und Anderssein. Inspiriert von Motiven aus Ludwig Bechsteins Märchen "Die verzauberte Prinzessin" erzählt die Verfilmung die Geschichte für ein heutiges Publikum neu. Erstmals steht mit Hans ein tauber Held im Mittelpunkt der Reihe. Gespielt wird er von dem tauben Moderator und Schauspieler Jason Giuranna. Das Märchen steht in der ARD Mediathek in Deutscher Gebärdensprache (DGS), mit Audiodeskription (AD) und Untertiteln (UT) zur Verfügung.Für festliche Unterhaltung sorgt darüber hinaus "Let it Swing - Musikalischer Weihnachtszauber" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtlet-it-swing) (22. Dezember in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen). Im Mittelpunkt stehen hier das MDR-Sinfonieorchester, der MDR-Rundfunkchor und der MDR-Kinderchor mit bekannten Weihnachtshits.Das Spektrum an Audioangeboten wird vom Hörspiel "Wolfsbach" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichthoerspiel-wolfsbach) (20. Januar in ARD Sounds) erweitert. Die satirische Eskalationskomödie erzählt von drei jungen Podcasterinnen und Podcastern aus Leipzig, die für ihren True-Crime-Podcast eine Geschichte über ein angebliches Wunderheilmittel aus dem Harz erfinden. Was als Medienexperiment beginnt, entwickelt sich zu einem viralen Phänomen, das Verschwörungstheoretiker, selbst ernannte Expertinnen und Experten sowie politische Akteure und Geschäftemacher befeuern.Die Dokumentation "Immer lebe die Sonne. Die Russen und wir" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtimmer-lebe-die-sonne) (24. Februar in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen) richtet den Blick auf gesellschaftliche und politische Prägungen und untersucht unter anderem, wie historische Erfahrungen bis heute politische Haltungen beeinflussen.Wie Traditionen in die Gegenwart übersetzt werden können, zeigt die Reality-Show "Die Hexenschmiede" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichthexenschmiede) (24. April in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen), die Walpurgisnacht-Traditionen und Harzer Mythen mit einem Wettstreit zwischen drei Teams verbindet.Regional & DialogSein Kinderangebot erweitert der MDR mit der Bühnenproduktion "Figarinos Fahrradladen: Das megamagische Zauberbuch-Brimbamborium" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtfigarinos-fahrradladen) (seit Oktober 2026 und mit einer zweiten Tour ab 6. Mai 2027), die den bekannten Hörspielpodcast live erlebbar macht.Einen weiteren Schwerpunkt bilden Stoffe mit starker regionaler Verankerung. Dazu zählen neue Filme der Krimireihe "Wolfsland" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtwolfsland) (seit 9. November in der ARD Mediathek, 12. und 19. November im Ersten), deren Geschichten fest in der Oberlausitz und ihrem gesellschaftlichen Umfeld verwurzelt sind. Während die Krimireihe regionale Themen fiktional erzählt, widmet sich die Dokumentation "Zwickau-Komplex: Stadt, Land, Auto" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtzwickau-komplex-stadt-land-auto) (seit 17. November in der ARD Mediathek) den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen einer ganzen Region. Sie beleuchtet den Strukturwandel in einer Gegend, deren Entwicklung seit Jahrzehnten eng mit der Automobilindustrie verknüpft ist. Im nächsten Jahr wird die Reihe mit dem "Jena-Komplex" fortgesetzt.Bei "Hol Dir Deine Show" (18. Dezember in der in der ARD Mediathek und im MDR-Fernsehen) wird live aus und in Wolkenstein Weihnachten gefeiert. Im Mittelpunkt stehen erzgebirgische Traditionen und weihnachtliche Musik. Im Februar folgt eine Highlight-Show mit Rückblicken und Live-Gesprächen aus allen 17 bisher besuchten Ortschaften. Denn überall hat der MDR mit "Hol dir deine Show!" etwas bewegt. So verzeichneten die Blaulichttage in Beuster im Norden Sachsen-Anhalts nach der Ausstrahlung einen enormen Besucherzuwachs. Auch Schloss Mosigkau nahe Dessau, Schierke und die Wipperliese profitierten von der Aufmerksamkeit. Im März geht es zu den Sorben und deren Ostertraditionen, bevor sich im April in Sachsen-Anhalt alles um die Frühjahrsblüte dreht.Fragen ostdeutscher Identität und gesellschaftlicher Veränderungen greift auch die Dokumentation "Rise & Fall: Dynamo Dresden" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtrise-und-fall-dynamo-dresden) (im März in der ARD-Mediathek) auf. Am Beispiel des traditionsreichen Fußballvereins erzählt sie von ostdeutscher Geschichte, Wandel und Zugehörigkeit.Nachrichten & InformationenMit umfangreicher Berichterstattung begleitet der MDR politische Entwicklungen und gesellschaftlich relevante Debatten in Mitteldeutschland. Aktuell im Fokus stehen dabei die politischen Weichenstellungen in Sachsen-Anhalt nach der Landtagswahl. Von der Ministerpräsidentenwahl über den Bundesparteitag des BSW und den CDU-Landesparteitag bis zu den Folgen der politischen Entscheidungen informiert der MDR in Fernsehen, Hörfunk und Online. Ergänzt wird die Berichterstattung durch das digitale Format "Gewählt und jetzt", die " exactly"-Reportage, "100 Tage nach der Wahl - Sachsen-Anhalt im Umbruch" sowie Ausgaben von "Mitreden! Deutschland diskutiert" (https://reportage.mdr.de/programmuebersichtmitreden-deutschland-diskutiert).Die Dokumentation "Johann G. und die Hammerbande" wirft zudem investigativ ein Schlaglicht auf eines der bedeutendsten Verfahren gegen eine mutmaßlich linksextremistische Gruppierung in Deutschland. Im Mittelpunkt steht die Rolle von Johann G. als möglicher Organisator und Antreiber der Gruppe. Die Recherche "Slumlords - Das Geschäft mit Schrottimmobilien" nimmt hingegen ein weit verzweigtes Immobiliengeflecht mit hunderten Wohnungen in Ostdeutschland und Berlin in den Blick. Die investigative Analyse geht Hinweisen auf marode Häuser, offene Rechnungen und problematische Mietverhältnisse nach und untersucht, wer das Netzwerk von rund 200 Gesellschaften kontrolliert, wo die Gewinne entstehen und welche Folgen das Geschäftsmodell für Mieterinnen und Mieter hat.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6393994