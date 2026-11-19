Berlin (ots) -Kinderrechte gelten nicht nur, solange Geld, Zeit und Aufmerksamkeit im Überfluss vorhanden sind. Zum Internationalen Tag der Kinderrechte am 20. November macht die SPD-Bundestagsfraktion deutlich: Gerade in Krisenzeiten müssen Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern Vorrang haben. Starke Kinderrechte sind die Grundlage für eine starke Zukunft.Jasmina Hostert, familienpolitische Sprecherin:"Gerade wenn politische Spielräume kleiner werden, geraten die Interessen von Kindern schnell aus dem Blick. Weltweit steht die lebensrettende Hilfe für Kinder in Kriegen und Krisen massiv unter Druck. Auch in Deutschland werden ihre Belange noch zu häufig zurückgestellt, sobald neu über Geld und Prioritäten entschieden wird. Doch Kinderrechte sind nicht verhandelbar.Wir wollen die wesentlichen Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention ausdrücklich im Grundgesetz verankern. Dann wird endlich auch dort sichtbar, dass die Interessen und Perspektiven von Kindern konsequent einzubeziehen sind, ohne Wenn und Aber.Dieser Anspruch muss im Alltag ankommen: in guten Kitas und Schulen, einem verlässlichen Sozialstaat, wirksamem Schutz vor Gewalt und einer Kinder- und Jugendhilfe, die früh, unbürokratisch und nach dem individuellen Bedarf unterstützt. Kein Kind darf wegen seiner Herkunft, des Einkommens seiner Eltern, seines Wohnorts oder einer Behinderung zurückbleiben.Nur starke Kinder mit starken Rechten können ihre Talente entfalten, ihre Stimme erheben und mit Zuversicht nach vorn schauen. Wer Kinder schützt, beteiligt und fördert, investiert nicht in irgendeine Zukunft, sondern in die Zukunft unseres Landes."Pressekontakt:SPD-Bundestagsfraktion- Die Pressestelle -Telefon: 030 227 52728E-Mail: presse@spdfraktion.deWebsite: www.spdfraktion.deOriginal-Content von: SPD-Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181322/6393993