Rund um den Black Friday locken Händler mit großen Rabatten und vermeintlichen Schnäppchen. Doch selten war die Situation für die Schnäppchenjäger:innen unübersichtlicher.Â Mit diesen zehn Tipps sparst du wirklich Geld. Es zeichnet sich bereits seit Tagen ab, dass nahezu alle Onlinehändler mit den Zauberwörtern Black Friday und Black Week um Aufmerksamkeit kämpfen. Immer mehr Kund:innen in Deutschland gehen an Black Friday und Cyber-Monday gezielt ...

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