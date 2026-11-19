Köln (ots) -- Vom Helfer zum Agenten: 64 Prozent würden KI Tarife suchen und vergleichen lassen. 35 Prozent würden einem KI-System sogar den kompletten Anbieterwechsel überlassen.- Vertrauen ist vorhanden: 44 Prozent bewerten KI-Tools als vertrauenswürdig - nur wenige Punkte hinter Zeitungs- und Onlineartikeln sowie Fernsehen und Radio.KI beantwortet längst nicht mehr nur Fragen. Immer stärker rücken Systeme in den Fokus, die selbstständig Entscheidungen umsetzen. Wie groß die Offenheit dafür bereits ist, zeigt eine repräsentative Studie von E WIE EINFACH, durchgeführt von Statista im Oktober 2026 unter 1.000 Personen: 35 Prozent der Menschen in Deutschland könnten sich vorstellen, einen Anbieter- oder Tarifwechsel vollständig einem KI-System zu überlassen.Noch möchte die Mehrheit wichtige Entscheidungen selbst treffen und würde deshalb künstliche Intelligenz eher beratend nutzen: 64 Prozent würden KI künftig Tarife suchen und vergleichen lassen, 63 Prozent persönliche Einsparmöglichkeiten berechnen lassen und 61 Prozent ihre Stromabrechnung prüfen lassen. Ebenso viele könnten sich vorstellen, Kündigungsfristen überwachen oder sich einen Tarifwechsel vorschlagen zu lassen.Gleichzeitig zeigt die Studie, wie weit die Akzeptanz für eigenständig handelnde KI bereits reicht: 35 Prozent würden einen Anbieter- oder Tarifwechsel vollständig an ein KI-System delegieren. Bei der automatischen Steuerung von Geräten im Haushalt liegt die Zustimmung sogar bei 51 Prozent. Damit entwickelt sich KI im Energiealltag vom reinen Informationswerkzeug zunehmend zum digitalen Assistenten, der nicht nur erklärt und vergleicht, sondern im nächsten Schritt auch Aufgaben selbstständig übernimmt."KI beantwortet nicht mehr nur Fragen, sondern kann zunehmend konkrete Aufgaben übernehmen. Unsere Studie zeigt, dass viele Menschen gerade im Energiebereich offen für digitale Unterstützung und die Vereinfachung ihres Alltags sind. Das deckt sich zu 100% mit der Mission von E WIE EINFACH - moderne Energie so einfach und flexibel wie möglich machen", sagt E WIE EINFACH-Geschäftsführerin Katja Steger.Über die StudieStatista hat im Auftrag von E WIE EINFACH im Zeitraum 22. September bis 01. Oktober 2026 1.000 Personen ab 18 Jahren in Deutschland online befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ für die Online-Bevölkerung in Deutschland ab 18 Jahren, bevölkerungsrepräsentativ quotiert nach Alter, Geschlecht und Bundesland.E WIE EINFACHE WIE EINFACH macht Energie einfach, digital und erlebbar - als volldigitaler Energievereinfacher, der den Zugang zu Energie neu denkt. Mit dem Fokus auf Digitalisierung umfasst das Angebot Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu den Produkten von E WIE EINFACH ist unter https://www.e-wie-einfach.de/, auf Facebook (https://www.facebook.com/ewieeinfach/), Instagram (https://www.instagram.com/e_wie_einfach/), LinkedIn (https://www.tiktok.com/@e_wie_einfach), TikTok (https://www.tiktok.com/@e_wie_einfach) sowie auf YouTube (https://www.youtube.com/ewieeinfach) verfügbar.Pressekontakt:Bettina DongesE WIE EINFACH GmbH+49 172 2460297presse@e-wie-einfach.deOriginal-Content von: E WIE EINFACH GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69289/6394010