Die Medios-Aktie sorgt am Donnerstag mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 9 Prozent für Aufsehen. Auslöser ist ein neues Aktienrückkaufprogramm, mit dem der Berliner Pharmaspezialist Millionen in eigene Anteilsscheine investieren will. Nach monatelangem Abwärtsdruck stellt sich für Anleger nun die Frage, ob damit eine nachhaltige Trendwende beginnt. Aktie springt kräftig an Im frühen Xetra-Handel kletterte die Medios-Aktie um mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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