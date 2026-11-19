Erfurt (ots) -Großer Erfolg für öffentlich-rechtliche Kindermedieninhalte: Fünf Produktionen mit Beteiligung von KiKA und ZDF wurden für die Kidscreen Awards 2027 nominiert. Die Auszeichnung zählt international zu den wichtigsten Preisen der Kinder- und Familienmedienbranche. In diesem Jahr schafften es die Animationsserien "Goat Girl" (KiKA), "Zogg" und "Team Nuggets", die Live-Action-Serie "Lady Grace Mysteries" sowie das Animationsspecial "Die Vogelscheuchenhochzeit" (alle ZDF) auf die Shortlist der weltweit renommierten Awards. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden am 11. Januar 2027 bekannt gegeben.Eine internationale Jury aus 112 Medienexpert*innen würdigen mit den Nominierungen herausragende, kreative Leistungen für Kinder und Familien. Insgesamt wurden 121 Produktionen und Unternehmen in 33 Kategorien nominiert."Goat Girl" (KiKA) - Nominierung: Best Animated SeriesDie 26-teilige Animationsserie stärkt Mädchen, macht Mut und zeigt, dass Anderssein eine echte Superkraft sein kann. Mit einem unverwechselbaren Animationsstil und vielen liebevollen Details greift sie typische Alltags- und Beziehungsthemen auf. Produziert wurde "Goat Girl" von Daily Madness, MIAM! animation und Thuristar im Auftrag von KiKA. Die Redaktion bei KiKA verantworten Sonja Sairally und Corinna Schier.- Alle Folgen sind auf kika.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kika.de%2Fgoat-girl%2Fgoat-girl-100&data=05%7C02%7CDoreen.Zimmer%40mdrde.mail.onmicrosoft.com%7C4a5378ffdc08465bff9308df462e7f03%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639306837659577915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fayMwgW2HTZ3SdvFcftGEJ9PnBGUREjSkpCU%2F%2Bo6In4%3D&reserved=0)und in der KiKA-App verfügbar."Zogg" (ZDF) - Nominierung: Best New SeriesDie neue 52-teilige Animationsserie aus dem Scheffler-Donaldson-Universum setzt die Abenteuer von Drache Zogg, Prinzessin Perle und Ritter Schlagedrein fort. Gemeinsam bilden sie ein ungewöhnliches fliegendes Ärzteteam. Die Serie von Magic Light Pictures entstand in Zusammenarbeit mit BBC und ZDF und vermittelt Vorschulkindern auf unterhaltsame Weise Hilfsbereitschaft, Empathie und den Mut, Herausforderungen anzunehmen. "Zogg" ist für den International Emmy Award in der Kategorie Beste Animation nominiert. Die Redaktion beim ZDF verantwortet Nicole Keeb.- KiKA zeigt die Premiere von "Zogg" ab dem 6. Dezember 2026 täglich um 18:35 Uhr im TV sowie auf kika.de und in der KiKA-App."Team Nuggets" (ZDF) - Nominierung: Best Animated SeriesDie preisgekrönte 3D-Animationsserie begleitet das quirlige Küken Karla durch turbulente Alltagsabenteuer. Humorvoll und temporeich erzählt "Team Nuggets" von Freundschaft, Zusammenhalt und Selbstvertrauen. Die Serie ist eine Produktion von Sparre Production in Koproduktion mit Godo Films und DR (Dänemark) für das ZDF. 2023 wurde "Team Nuggets" beim Festival Cartoons on the Bay mit dem Pulcinella Award in der Kategorie Beste Vorschulserie ausgezeichnet. Verantwortlicher Redakteur beim ZDF ist Karsten Klüner.- "Team Nuggets" ist auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar."Lady Grace Mysteries" (ZDF) - Nominierung: Best Live-Action or Best Mixed-Media SeriesMit spannenden Kriminalfällen, höfischen Intrigen und einer ungewöhnlichen Heldin verbindet die zehnteilige Serie Historie mit modernen Themen. Die 14-jährige Lady Grace ermittelt als geheime Spionin von Queen Elizabeth I. und stellt dabei Mut, Scharfsinn und Entschlossenheit unter Beweis. Die Serie basiert auf der englischen Jugendbuchreihe von Patricia Finney und ist eine Produktion von Cottonwood Media und der Coolabi Group im Auftrag der BBC, in Koproduktion mit ZDF, ZDF Studios und be-FILMS. Die Redaktion beim ZDF verantworten Jutta Trauer und Catharina Martin.- Die 10-teilige Serie kann auf kika.de und in der KiKA-App angeschaut werden."Die Vogelscheuchenhochzeit" (ZDF) - Nominierung: Best Special Episode or TV MovieDas Animationsspecial nach dem beliebten Kinderbuch von Julia Donaldson und Axel Scheffler erzählt die warmherzige Geschichte von Betti von Binsen und Herbert von Stroh, die sich auf ihre Hochzeit vorbereiten. Produziert von Magic Light Pictures in Koproduktion mit ZDF und BBC, führt der Film die erfolgreiche Reihe international gefeierter Animationsadaptionen fort und verbindet Humor, Abenteuer und große Gefühle für die ganze Familie. "Die Vogelscheuchenhochzeit" ist für den International Emmy Award 2026 in der Kategorie Kids: Animation nominiert. Verantwortliche Redakteurin beim ZDF ist Nicole Keeb.- Das Animationsspecial ist ab 17. Dezember 2026 auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar. Die TV-Premiere feiert "Die Vogelscheuchenhochzeit" am 24. Dezember 2026 um 7:20 Uhr im ZDF.Die fünf Nominierungen unterstreichen die Vielfalt und hohe Qualität der Kinderangebote aus dem Netzwerk von ARD, ZDF und KiKA. Sie reichen von Vorschulformaten über Animationsserien bis hin zu spannenden Live-Action-Stoffen für ältere Kinder und Jugendliche und spiegeln das gemeinsame Ziel wider, junge Menschen mit innovativen, relevanten und hochwertig erzählten Geschichten zu erreichen.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de. Bildanfragen richten Sie bitte an bildredaktion@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6394020