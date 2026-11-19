Berlin (ots) -Auch im vergangenen Jahr stieg die Inanspruchnahme spezieller zahnärztlicher Präventionsleistungen für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen. Das geht aus dem Bericht der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV) hervor, der heute im Gemeinsamen Bundesausschuss vorgelegt wurde. So wurden im Jahr 2025 insgesamt 612.707 Menschen mit diesen Präventionsleistungen versorgt. Dazu gehören die Erhebung des Mundgesundheitsstatus, die Erstellung eines Mundgesundheitsplans, die Mundgesundheitsaufklärung oder die zusätzliche Entfernung harter Zahnbeläge. Im Jahr davor waren es noch 535.035 Patientinnen und Patienten. Dies entspricht einem Anstieg von 14,5 Prozent. Damit wird die positive Entwicklung seit Einführung der Leistungen eindrucksvoll fortgesetzt."Vor allem vor dem Hintergrund einer stetig älter werdenden Gesellschaft mit einer zunehmenden Zahl pflegebedürftiger Menschen, die in Pflegeeinrichtungen, aber auch im häuslichen Umfeld betreut werden, sind unsere speziell auf diese vulnerablen Gruppen zugeschnittenen Versorgungskonzepte ausgesprochen wichtig. Besonders dann, wenn diese nicht oder nicht mehr ausreichend in der Lage sind, für ihre Mundgesundheit selbstständig und eigenverantwortlich zu sorgen. Die Zahlen des aktuellen Berichtes belegen erneut, dass die Leistungen bei den Patientinnen und Patienten tatsächlich ankommen. Dass sich dadurch auch unmittelbar die Mundgesundheit der Betroffenen verbessert, lässt sich an den Ergebnissen der vor Kurzem veröffentlichten Sechsten Deutschen Mundgesundheitsstudie ablesen. Hier beweisen wir also einmal mehr, dass Prävention der Schlüssel zu einer dauerhaft besseren Mund- und Allgemeingesundheit ist", sagt Martin Hendges, Vorsitzender des Vorstandes der KZBV.Gestiegen ist auch die Zahl der Besuche im Rahmen der aufsuchenden Versorgung: 2025 lag diese bei rund 1,15 Millionen, ein Zuwachs von 4,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der überwiegende Teil dieser Besuche erfolgte im Rahmen der aufsuchenden Betreuung in Pflegeeinrichtungen mit einem Kooperationsvertrag nach § 119b SGB V. Im Jahr 2025 bestanden 7.815 dieser Verträge, was einem bundesweiten Abdeckungsgrad der Pflegeheime von 43,3 Prozent entspricht."Um die Mundgesundheit dieser Patientengruppe weiter verbessern zu können, ist es wichtig, dass gesetzliche Regelungen geschaffen werden, die eine uneingeschränkte Vergütung der kurativen Begleitleistungen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Präventions- und aufsuchenden Versorgungsleistungen erbracht werden, sicherstellen. Das würde diesen Leistungen einen weiteren Auftrieb geben und in der Folge die Versorgung von Pflegebedürftigen sowie Menschen mit Behinderungen nachhaltig stärken. Mittel- bis langfristig kann dies auch zur Reduzierung der GKV-Ausgaben beitragen", betont Hendges.Vor dem Hintergrund, möglichst alle Anspruchsberechtigten zu erreichen, begrüßt die KZBV, dass der Referentenentwurf des Hilfsmittelmodernisierungs- und Bürokratierückbaugesetzes eine Regelung vorsieht, Kooperationsverträge nach § 119b SGB V auch auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Behinderteneinrichtungen) auszuweiten.Hintergrund: präventionsorientierte VersorgungskonzepteDie KZBV berücksichtigt besonders die Versorgungsbedarfe vulnerabler Patientengruppen. Hierzu zählen unter anderem Kleinkinder und ältere Menschen sowie Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderungen, aber auch Patientinnen und Patienten mit besonderen Behandlungsbedarfen. Für diese Patientengruppen hat die KZBV speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Versorgungskonzepte entwickelt. Zudem setzt sie sich seit Jahren aktiv dafür ein, einen möglichst barrierearmen Zugang zu Zahnarztpraxen sicherzustellen.Bericht der KZBV an den GBA gemäß § 9 Absatz 1 der Richtlinie nach § 22a SGB V (2025) (https://www.kzbv.de/bericht-gba-rl-22a-SGB-V/)Pressekontakt:Vanessa HönighausLeiterin Abt. Presse - und ÖffentlichkeitsarbeitChristian AlbaumReferent Abt. Presse - und ÖffentlichkeitsarbeitKassenzahnärztliche BundesvereinigungTel. 030 / 280179-27presse@kzbv.deOriginal-Content von: Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12264/6394017