Führt alle Studien, Wirkstoffe, Unternehmen, Prüfer und Patente in einem einzigen, mit Querverweisen versehenen Modell zusammen, das von Anfang an für KI-Agenten konzipiert wurde und einfache, veröffentlichte Preisangaben enthält

Scientist.com, die führende KI-gestützte Plattform zur Koordination von Forschung und Entwicklung sowie Marktplatz für die Life-Science-Branche, gab heute die Einführung von "Pharma Observatory" bekannt, einer Marktinformationsplattform, die Biopharma-Teams aufzeigt, wo sich ihre Programme im Gesamtmarkt positionieren. Scientist.com unterstützt Forschungsteams dabei, ein Projekt voranzutreiben. "Pharma Observatory" ordnet dieses Projekt in einen Kontext ein: Wer arbeitet noch an demselben Zielmolekül oder derselben Indikation, wer sind die wahrscheinlichen Partner und Übernehmer, und wie werden die späteren klinischen Studien voraussichtlich aussehen?

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261118001645/de/

Scientist.com's Pharma Observatory brings nearly 1 billion records from ~100 public sources (ClinicalTrials.gov, FDA, USPTO, NIH, SEC) into one cross-referenced model.

Die öffentlich zugänglichen Daten zur Biopharmabranche sind umfangreich, aber verstreut. ClinicalTrials.gov, die FDA, SEC-Unterlagen, PubMed, NIH, das USPTO und Dutzende weiterer Quellen veröffentlichen jeweils nur einen Teil des Gesamtbildes, und jede Quelle verwendet ihre eigene Bezeichnung für dasselbe Medikament, dasselbe Unternehmen oder denselben Arzt. Pharma Observatory gleicht diese Datensätze im Vorfeld ab. Ein Medikament, das unter einem Codenamen, einem generischen Namen und einem Markennamen registriert ist, wird auf einer Seite zusammengefasst, wobei die zugehörigen Studien, Sponsoren und Patente angefügt werden. Zahlen verweisen zurück auf den entsprechenden Eintrag im Register, die Einreichung oder die Veröffentlichung, aus der sie stammen.

Von Grund auf umfassend konzipiert

Pharma Observatory stützt sich auf rund 100 Datenquellen und fast 1 Milliarde Datensätze. Es umfasst mehr als 600.000 klinische Studien, 370.000 Prüfer, 350.000 Organisationen, 1,1 Millionen biomedizinische Patente, 1 Million Finanzierungsvorgänge und 640.000 Fälle behördlicher Durchsetzungsmaßnahmen. Studien, Standorte und Prüfer werden neben Finanzierungen, Eigentumsverhältnissen, Patenten und der Historie behördlicher Durchsetzungsmaßnahmen der FDA dargestellt, sodass eine Frage, die von der Klinik bis in die Vorstandsetage reicht, an einem Ort beantwortet werden kann.

Von Anfang an für KI-Agenten entwickelt

Pharma Observatory wurde von vornherein für KI-Agenten konzipiert, anstatt nachträglich eine API hinzuzufügen. Sein Model Context Protocol (MCP)-Server ist kompatibel mit Claude, ChatGPT, Claude Code, Codex, Cursor und VS Code. Ein kostenloser öffentlicher Endpunkt erfordert weder ein Konto noch ein Token, sodass ein Forscher einen Agenten in weniger als einer Minute darauf verweisen kann. Bezahlte Tarife schalten den vollständigen Funktionsumfang, jede Datenzeile sowie eine dokumentierte REST-API frei. Ein Agent kann abfragen, welche Sponsoren Phase-2-Studien für eine bestimmte Indikation durchführen, welche Standorte bei vergleichbaren Studien am schnellsten Probanden rekrutiert haben oder welche Lieferanten eine FDA-Inspektionshistorie aufweisen und erhält fundierte Antworten, auf deren Grundlage er Schlussfolgerungen ziehen kann.

Einfache, transparente Preisgestaltung

Die meisten Wettbewerbsinformationsplattformen verkaufen ihre Angebote über Unternehmensangebote, die über ein "Kontakt"-Formular angefordert werden müssen. Pharma Observatory veröffentlicht seine Preise und bietet die Bezahlung per Kreditkarte an: 199 USD pro Arbeitsplatz und Monat für einen Einzelplatz-Tarif mit einer 14-tägigen Testphase oder 299 USD pro Arbeitsplatz und Monat für einen Team-Tarif mit Single Sign-On und Verzeichnissynchronisierung. MCP- und API-Zugriff sind in jedem kostenpflichtigen Tarif enthalten. Sonderkonditionen für Unternehmen und akademische Einrichtungen sind verfügbar.

Für wen ist es gedacht?

Pharma Observatory richtet sich an Teams, die den Markt rund um ein Programm verstehen müssen: Geschäftsentwicklung und Lizenzierung, klinischer Betrieb und Machbarkeit, Wettbewerbsanalyse, Medical Affairs, Qualitäts- und Lieferantenrisiken, Investoren im Life-Science-Bereich sowie die Auftragsforschungsinstitute (CROs) und Dienstleister, die diese unterstützen.

Die gleichen Daten lassen sich auch von der Lieferantenseite des Marktes aus nutzen. Scientist.com nutzt Pharma Observatory bereits, um Wachstumsanalysen für die CROs, Labore und Dienstleister auf seinem Marktplatz zu erstellen. Dabei wird jedem einzelnen aufgezeigt, welche Sponsoren Studien in seinem Fachgebiet durchführen, welche Programme in Phasen vorstoßen, in denen seine Dienstleistungen benötigt werden, und wo jüngste Finanzierungen auf neue Nachfrage hindeuten. Da klinische Studien, Finanzierungsrunden, Patente und regulatorische Ereignisse in einem einzigen, mit Querverweisen versehenen Modell zusammengefasst sind, deckt die Plattform auch Branchentrends auf, sobald diese sich abzeichnen: Welche Zielmoleküle und Therapieverfahren ziehen Investitionen an, bei welchen Indikationen ist ein Anstieg neuer Studien zu verzeichnen und wo verlagert sich die Aktivität zwischen den Regionen?

"Scientist.com unterstützt Forscher seit Jahren dabei, ihre Projekte voranzubringen. Pharma Observatory beantwortet die Frage, die unmittelbar davor steht und immer wieder auftaucht: Wo positioniert sich dieses Projekt auf dem Markt?", sagte Chris Petersen, Mitbegründer und CTO von Scientist.com. "Wir haben es von der ersten Zeile Code an für Projektmitarbeiter entwickelt, denn genau so arbeiten die Forschungsteams unserer Kunden zunehmend. Ein Projektmitarbeiter sollte in der Lage sein, nach Wettbewerbern, Partnern und dem Studiendesign zu fragen und eine Antwort zu erhalten, die sich bis zur Quelle zurückverfolgen lässt."

Pharma Observatory ist ab heute unter pharmaobservatory.com verfügbar. Für die kostenlosen Seiten zu Krankheitsbildern und Biomarkern sowie für den öffentlichen MCP-Endpunkt ist kein Konto erforderlich.

Über Scientist.com

Scientist.com ist eine führende KI-gestützte Plattform für das Management von Forschungs- und Entwicklungsprozessen und ein Marktplatz für die Life-Science-Branche. Die Plattform verbindet Forschende mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 6.000 qualifizierten Anbietern wissenschaftlicher Dienstleistungen und stellt integrierte Tools für die Anbietersuche, Ausschreibungen, Vertragsmanagement, Compliance und Beschaffung bereit. Scientist.com betreibt sichere, geschlossene Marktplätze für führende Pharmaunternehmen und Hunderte Biotechnologieunternehmen und unterstützt damit die Vergabe von Forschungsaufträgen von der Wirkstoffforschung bis zur klinischen Forschung. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Solana Beach, Kalifornien, und betreut Forschungseinrichtungen und Dienstleister weltweit. Weitere Informationen unter www.scientist.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261118001645/de/

Contacts:

Medienkontakt

Sean Preci

Scientist.com

marketing@scientist.com

1-877-644-3044