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Dr. Robin Zeng hebt beim APEC CEO Summit 2026 Innovation und Zusammenarbeit hervor



19.11.2026 / 13:30 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Dr. Robin Zeng, Gründer, Vorsitzender und Geschäftsführer von CATL, nahm am Wirtschaftsdialog zur Eröffnung des APEC CEO Summit 2026 in Shenzhen teil. Im Rahmen des Wirtschaftsdialogs zum Thema "New Economic Landscape and Opportunities for Cooperation in the Asia-Pacific Region" ("Neue Wirtschaftslandschaft und Kooperationsmöglichkeiten im asiatisch-pazifischen Raum") erörterte er gemeinsam mit Führungskräften von Baidu, Rio Tinto sowie der US-Handelskammer Fragen der Innovation, der regionalen Zusammenarbeit und des gemeinsamen Wohlstands. Dr. Zeng sagte, dass die Chancen in der Asien-Pazifik-Region die Herausforderungen überwiegen, und betonte, dass technologische Innovationen sowie neue Geschäftsmodelle praktische Lösungen für eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Zukunft hervorbringen können. Um dies zu verdeutlichen, verwies er auf die Innovationen von CATL im Bereich Batteriewechsel und elektrische Luftfahrt. Während sich die Branche stark auf Elektrofahrzeuge konzentriert hat, treibt CATL auch den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität voran. Mit der Batteriewechseltechnologie von CATL lassen sich Fahrzeugbatterien in nur 99 Sekunden austauschen, woraus sich ein neues Geschäftsmodell für die Energieversorgung von Elektrofahrzeugen mit Anwendungsmöglichkeiten in der gesamten Region ergibt. CATL arbeitet außerdem daran, die Energiedichte von Batterien auf mindestens 350 Wh/kg zu erhöhen, um elektrisch angetriebene Senkrechtstarter (eVTOL) mit Energie zu versorgen. Angesichts der großen Entfernungen in der Asien-Pazifik-Region könnte die eVTOL-Technologie im Verkehr der Zukunft eine wichtige Rolle spielen, da sich eine zweistündige Autofahrt damit auf einen 15-minütigen Flug verkürzen ließe. Mit Blick auf langfristige Partnerschaften betonte Dr. Zeng, dass nachhaltige Zusammenarbeit mit einem gemeinsamen Ziel beginnt: "den Menschen zugutezukommen und ihren Wohlstand sowie ihre Gesundheit kontinuierlich und nachhaltig zu verbessern." Er wies darauf hin, dass dieses gemeinsame Ziel unerlässlich sei, um dauerhafte Partnerschaften aufzubauen und gemeinsamen Wohlstand zu erreichen. Der 33. informelle APEC-Gipfel findet vom 18. bis 19. November im chinesischen Shenzhen statt. Der APEC CEO Summit findet vom 17. bis 18. November am Rande dieses Gipfeltreffens statt. Robin Zeng wurde zu einem der chinesischen Vertreter im APEC Business Advisory Council (ABAC) ernannt. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/dr-robin-zeng-hebt-beim-apec-ceo-summit-2026-innovation-und-zusammenarbeit-hervor-302945421.html



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