FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Großbanken im Euroraum sind nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) trotz aller globalen Kriege und Krisen widerstandsfähig. Der Bankensektor habe eine robuste Kapital- und Liquiditätspositionen und eine starke Ertragslage, teilte die EZB-Bankenaufsicht als Ergebnis ihrer jährlichen Überprüfung der großen Geldhäuser im Währungsraum mit.

Banken im Euroraum profitieren nach dem Ende der Nullzinsphase von Zinsüberschüssen, zudem bescheren ihnen die starken Börsen hohe Provisionen für Wertpapiergeschäfte. "Die Rentabilität war nach wie vor hoch", schrieb die Bankenaufsicht. Die aggregierte Eigenkapitalrendite sei von 9,5 Prozent 2025 auf fast 11 Prozent im zweiten Quartal 2026 gestiegen.

Auch die Kreditqualität bleibe hoch mit einem geringen Niveau notleidender Kredite. Dennoch gebe es teils Schwachstellen in den Bankportfolien bei Konsumentenkrediten und Krediten an kleine und mittlere Unternehmen.

Zugleich warnte die EZB, dass sich die Auswirkungen jüngster geopolitischer Schocks wie der Iran-Krieg zeitverzögert in vollem Umfang in den Bankbilanzen niederschlagen könnten. Die Institute sollten daher vorsichtig wirtschaften und eine vorausschauenden Kapital- und Liquiditätsplanung betreiben, um Schocks abzufedern und die Kreditversorgung auch in Stressphasen aufrechtzuerhalten.

EZB-Bankenaufsicht nimmt regelmäßig Großbanken unter die Lupe

Die Gesamtkapitalanforderung und -empfehlung der EZB für das harte Kernkapital der Banken - ein in der Finanzbranche viel beachteter Puffer gegen Krisen - blieb gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Die Notenbank legte aber für 14 Banken verbindliche Anforderungen für die Verschuldungsquote fest, um einer übermäßigen Verschuldung entgegenzuwirken.

Die EZB-Bankenaufsicht, die als Lehre aus der globalen Finanzkrise 2008 hervorgegangen ist, kontrolliert die größten Banken im Euroraum direkt. Sie bewertet regelmäßig die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells und das Risikomanagement von Banken ("Supervisory Review and Evaluation Process"/SREP).

Im Ergebnis legen die Aufseher Kapitalzuschläge für bestimmte Banken fest und bestimmen unter anderem, wie viel Geld Institute als Dividende an ihre Anteilseigner ausschütten dürfen. Im Test wurden 108 Banken untersucht. Deutsche Bank und Commerzbank hatten kürzlich schon mitgeteilt, dass die Kapitalanforderungen für sie für 2027 reduziert wurden./als/DP/jha