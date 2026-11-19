Berlin (ots) -Wie sieht die Apothekenlandschaft in zehn Jahren aus? Und warum sollte sich der Nachwuchs heute noch für einen Beruf in der Offizin entscheiden? Zur 250. Jubiläumsfolge "250 x NMSZW: Apotheken entfesseln. Jetzt." des Podcasts NURMALSOZUMWISSEN stellen sich die Hosts Tom Bellartz und Patrick Hollstein den eingesendeten Fragen ihrer Hörer:innen und diskutieren, was die Community bewegt - von der Zukunft der Vor-Ort-Apotheke bis zur Attraktivität der Apothekenberufe.Neue Wettbewerber, Versandhandel und der anhaltende Rückgang der Apothekenzahlen setzen die Branche seit Jahren unter Druck. Tom Bellartz, CEO ELPATO, blickt dennoch optimistisch nach vorn. Pharmazeutische Dienstleistungen, Impfungen und neue Technologien könnten die Apotheke stärker denn je zu einem Ort der Gesundheit machen."Die Zukunftsfrage ist nicht, was du verlierst, sondern was du gewinnst", sagt Bellartz. Digitale Anwendungen und künstliche Intelligenz würden Apothekenteams künftig stärker entlasten und mehr Raum für persönliche Beratung und individuelle Patientenbegleitung schaffen. Gerade darin liege die Chance, die Vor-Ort-Apotheke langfristig neu aufzustellen.Auch die Frage nach dem pharmazeutischen Nachwuchs beschäftigt die Hörerschaft. Liegt das Nachwuchsproblem am Gehalt oder am vermeintlich verstaubten Image der Branche? Für APOTHEKE ADHOC-Chefredakteur Patrick Hollstein ist vor allem die zunehmende Bürokratie ein Problem: "Du kannst in der Apotheke mittlerweile wirklich viele Sachen machen und dich stärker in die medizinische Versorgung einbringen. Trotzdem wirst du jeden Tag mit bürokratischen Vorgaben, neuen Regelungen und Nachweispflichten überschüttet."Bei aller Ernsthaftigkeit bleibt auch der gewohnt augenzwinkernde Schlagabtausch nicht aus. So diskutieren die beiden Hosts unter anderem ihre Wunschbesetzung für das Bundesgesundheitsministerium, entwerfen ein "Apotheken-Entfesselungsgesetz" und klären schließlich noch eine der wohl wichtigsten Fragen der Vorweihnachtszeit: Gehören Rosinen in den Christstollen?Diese und weitere Antworten gibt es in der 250. Jubiläumsfolge von NURMALSOZUMWISSENAb sofort verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=98sZ1yj9aJgOder auf Spotify: https://ots.de/iBEYeFNURMALSOZUMWISSEN, der Podcast für Pharma und Apotheke, erscheint wöchentlich donnerstags, ist abrufbar bei allen bekannten Streamingdiensten und auch als Video bei YouTube zu sehen. Patrick Hollstein ist Chefredakteur von APOTHEKE ADHOC, Tom Bellartz Herausgeber des erfolgreichen Portals und beide gemeinsam Gründer der ELPATO Medien GmbH.Mehr Infos: https: www.nurmalsozumwissen.deDer Podcast NURMALSOZUMWISSEN ist ein Angebot der ELPATO Medien GmbH. Sie produziert in Berlin und Wien mit mehr als 90 Mitarbeitenden Medien und andere Formate für die Healthcarebranche mit besonderem Schwerpunkt im Bereich Apotheke und Pharma. Der Fokus liegt dabei auf der digitalen Kommunikation und Live- Events.Pressekontakt:NUR MAL SO ZUM WISSENc/o EL PATO Medien GmbHConstantin ArensFranz-Ehrlich-Straße 1212489 BerlinT +49 (30) 80 20 80 560post@nurmalsozumwissen.deOriginal-Content von: NUR MAL SO ZUM WISSEN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156588/6394044