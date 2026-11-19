Hansestadt Uelzen (ots) -Ein Weihnachtsmann aus Dänemark, einer aus Schleswig-Holstein, weitere aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen: Am 28. November wird Uelzen zum Treffpunkt ganz unterschiedlicher Weihnachtstraditionen. Zur internationalen Weihnachtskonferenz vor dem Alten Rathaus haben sich bereits acht Einzelpersonen und Gruppen angemeldet. Sie nehmen teilweise weite Anreisen auf sich, um ihre Figuren und die Traditionen dahinter in Uelzen vorzustellen.Dabei sind längst nicht alle Weihnachtsmänner einfach nur in der Vorweihnachtszeit unterwegs. Hinter vielen Kostümen stehen professionelle Darsteller, die ihre Rolle teilweise schon seit Jahrzehnten ausüben. Einige haben sich auch überregional einen Namen gemacht. So reist aus Schleswig-Holstein ein Weihnachtsmann an, der 2024 die damalige Deutsche Meisterschaft der Weihnachtsmänner gewonnen hat. Bei diesem Wettbewerb trat er noch für Rheinland-Pfalz an.Auch die weiteren Teilnehmer bringen eine bemerkenswerte Vielfalt mit: Neben Weihnachtsmännern aus verschiedenen deutschen Bundesländern kommt ein Weihnachtsmann aus Dänemark nach Uelzen. Er spricht übrigens auch Plattdeutsch. Außerdem angekündigt haben sich eine Snegurotschka aus Osteuropa, das Christkind, der Nikolaus, ein erzgebirgischer Bergmann mit Leuchterengel sowie die Snow Family mit Schneekönig, Schneekönigin und Schneeflocke. Auch Adventi, der Wichtel aus der Zauberwerkstatt, wird dabei sein.Noch ist das Teilnehmerfeld nicht vollständig. Gespräche laufen außerdem mit einem ukrainischen Nikolaus, einem schwedischen Weihnachtsmann und einem Vertreter aus der Schweiz. Weitere Zusagen sind also möglich.Weihnachtlicher Rundgang und Konferenz vor dem Alten RathausLos geht es am 28. November bereits um 17 Uhr mit einem Weihnachtsmannrundgang durch die Uelzener Innenstadt. Dabei ist auch ein Zwischenstopp in einem Seniorenheim vorgesehen.Um 18 Uhr beginnt die internationale Weihnachtskonferenz vor dem festlich geschmückten Alten Rathaus. Der Platz bildet zugleich die Kulisse für den traditionellen Uelzener Adventskalender. Musikalische Beiträge begleiten das Programm und sorgen für weihnachtliche Stimmung.Die Veranstaltung soll zeigen, wie unterschiedlich Weihnachten in verschiedenen Regionen und Ländern gefeiert wird. Gleichzeitig bietet sie den Gästen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und ihre Traditionen vorzustellen.Die Organisatoren freuen sich über die bisherigen Zusagen und hoffen, dass noch weitere Weihnachtsmänner und weihnachtliche Figuren den Weg nach Uelzen finden. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich eingeladen, den Rundgang und die internationale Weihnachtskonferenz mitzuerleben.Pressekontakt:Hansestadt Uelzen - Eigenbetrieb KTSIhr Kontakt zu Alexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Mobil: +49 (162) 136 82 06mailto:ahass@kts-uelzen.deOriginal-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/6394041