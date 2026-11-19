N.Y./München (ots) -- A&M baut seine Expertise in der Chemie- und Werkstoffindustrie weiter aus.- Über 20 Jahre Erfahrung: Dr. Christian Lumpe verbindet strategische Transformation mit operativer Führungskompetenz und Restrukturierungsexpertise.- A&M baut seine Beratungskompetenz in der Chemie- und Werkstoffindustrie mit Fokus auf messbare Leistungssteigerungen und nachhaltige Ergebnisse aus.Das weltweit tätige strategische Beratungsunternehmen Alvarez & Marsal (https://www.alvarezandmarsal.com/) (A&M) baut seinen Geschäftsbereich Corporate Transformation Services (CTS) in Deutschland mit Dr. Christian Lumpe (https://www.alvarezandmarsal.com/de/our-people/christian-lumpe) als Managing Director weiter auf. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Chemie- und Werkstoffindustrie erweitert er insbesondere die Kompetenzen von A&M in den Bereichen Unternehmenstransformation, operative Restrukturierung und Performance Improvement.Dr. Christian Lumpe verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung groß angelegter Transformations- und Performance-Improvement-Programme. Sein Schwerpunkt liegt auf der strategischen und operativen Neuausrichtung von Unternehmen in herausfordernden Situationen. Dazu zählen insbesondere die Weiterentwicklung von Geschäfts- und Betriebsmodellen, organisatorische Restrukturierungen sowie die Optimierung kommerzieller Funktionen, des Supply Chain Managements und zentraler Verwaltungsbereiche.Zu seinen bisherigen Mandaten zählen der strategische und operative Aufbau einer neu gegründeten Chemiepark-Betreibereinheit sowie die Restrukturierung von Shared-Service-Organisationen, einschließlich der Bereiche Supply Chain Management und Environment, Health & Safety (EHS). Darüber hinaus unterstützte er ein Spezialchemieunternehmen bei der Neugestaltung seines globalen Operating Models und begleitete Post-Merger-Integrationen, unter anderem durch die Bewertung von Synergiepotenzialen und die Steuerung entsprechender Business Cases.Vor seinem Wechsel zu A&M war Dr. Lumpe in leitenden Managementpositionen bei einem großen deutschen Spezialchemieunternehmen tätig, unter anderem als Head of Business Line. Dort verantwortete er Reorganisations- und Effizienzprogramme sowie M&A-Projekte auf Unternehmens- und operativer Ebene. Weitere Beratungserfahrung sammelte er bei Roland Berger mit Schwerpunkt auf der Chemie- und Werkstoffindustrie.Ausbau der Transformationsexpertise in der Chemie- und WerkstoffindustrieMit Dr. Christian Lumpe baut A&M seine Beratungskompetenz in der Chemie- und Werkstoffindustrie weiter aus. Angesichts steigenden Kosten- und Wettbewerbsdrucks unterstützt A&M Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle und Organisationsstrukturen anzupassen und strategische Veränderungen wirksam umzusetzen."Wir gewinnen mit Christian Lumpe einen ausgewiesenen Branchenexperten, der sowohl die strategische Beratung als auch die operative Unternehmensführung aus langjähriger Erfahrung kennt. Seine umfassende Expertise in der Umsetzung komplexer Transformations- und Restrukturierungsprogramme stärkt unsere Kompetenzen insbesondere in der Chemie- und Werkstoffindustrie. Damit können wir unsere Kunden noch gezielter dabei unterstützen, ihre Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig zu verbessern und messbare Ergebnisse zu erzielen", sagt Patrick Siebert (https://www.alvarezandmarsal.com/our-people/patrick-siebert), Managing Director und Co-Head Deutschland bei Alvarez & Marsal."Die Chemie- und Werkstoffindustrie befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Unternehmen müssen ihre Strukturen und Prozesse kontinuierlich anpassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Entscheidend ist dabei nicht allein die Entwicklung einer klaren Strategie, sondern vor allem deren konsequente operative Umsetzung. A&M verbindet genau diesen Anspruch mit umfassender Branchenexpertise und einem klaren Fokus auf messbare Ergebnisse. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einzubringen und Unternehmen bei der erfolgreichen Umsetzung ihrer Transformationsvorhaben zu begleiten", kommentiert Dr. Christian Lumpe seine neue Position.Bildmaterial finden Sie hier (https://hbi.box.com/s/y0fc9vrp3t6hl63l5o8lzby4fol5crb8).Über Alvarez & MarsalAlvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6da73537f321412f6cc408df131ce988%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639250687039782103%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=hS6mgHwnx6ATOCHuK6hlhoc2KsyZYdwgfQ7I0aikZOQ%3D&reserved=0) zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung höchstes Renommee.Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung, Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management - stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater - viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen, Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germany-alvarezandmarsal.com/deFolgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6da73537f321412f6cc408df131ce988%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639250687039815022%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0B1J50kI%2B1j93%2B6uJP3UBQ7ZcCw8gLf1nCJ%2FSedxgdU%3D&reserved=0), auf X (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarezmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6da73537f321412f6cc408df131ce988%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639250687039829142%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=o%2Fc4XUHJfaickkfCRbusW3ax5L3%2BTOYTEJVqtqqq67g%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7C6da73537f321412f6cc408df131ce988%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639250687039842752%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=J%2Fp2XELB7SCV0XkANmm0%2BiZ3Aq0gjsR3Tc%2F%2BUn3JKpA%3D&reserved=0).Pressekontakt:PR-Agentur:HBI Communication Helga Bailey GmbHCorinna Voss M.D./Partneraandm@hbi.deUnternehmenskontakt:Alvarez & MarsalJutta BambergerDirector Go To Market Germanyjbamberger@alvarezandmarsal.comOriginal-Content von: Alvarez & Marsal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118051/6394053