DJ US-Energieminister: Europa will kein russisches Gas mehr

Von Adam Whittaker

DOW JONES--Die europäischen Staaten wollen die Importe von russischem Gas nicht wieder aufnehmen. Dies erklärte US-Energieminister Chris Wright. "Ich habe von null Interesse an einer Rückkehr gehört", sagte Wright mit Blick auf eine mögliche Wiederaufnahme der Energieimporte durch Europa. Er äußerte sich vor Journalisten auf der Konferenz der Partnerschaft für transatlantische Energiekooperation in Polen.

Europa verringert seine russischen Energieimporte seit dem Beginn der groß angelegten Invasion in der Ukraine Anfang 2022 schrittweise. Rechtsvorschriften der Europäischen Union sehen vor, dass alle Käufe von russischem Erdgas bis Ende 2027 vollständig eingestellt werden müssen. Führende europäische Politiker sprachen sich gegen eine vollständige Wiederaufnahme der Importe aus einem Land aus, das sie als strategische Bedrohung einstufen.

Wie das Wall Street Journal Anfang des Monats berichtete, sah ein Plan, den die US-Gesandten Jared Kushner und Steve Witkoff bei Reisen nach Moskau und Kiew im September angesprochen hatten, den Verkauf von russischem Gas nach Europa über einen US-Vermittler vor. Der Plan wurde später auf Eis gelegt, doch die Möglichkeit, dass russisches Gas wieder nach Europa geliefert wird, hängt weiterhin über dem Kontinent, berichtete das Journal.

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