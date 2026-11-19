Frankfurt a.M. (ots) -Das neue Buch des Epistemologen Markus von Hänsel-Hohenhausen sei ein "ungewöhnliches, gelehrtes und streitbares Buch", so Dr. Dr. habil. David Berger, der viele Jahre als Professor für die Geschichte der Philosophie im Vatikan wirkte: "Was zunächst wie eine musikhistorische Untersuchung über Bach, die Blockflöte und den Übergang vom Barock zur Romantik erscheint, erweist sich bald als ein viel grundlegenderes Unternehmen: als Kritik jenes materialistischen Menschenbildes, das unsere Gegenwart so selbstverständlich beherrscht, dass seine Voraussetzungen kaum noch wahrgenommen, geschweige denn hinterfragt werden."Der Epochenwechsel als Bruch mit der GeistesgeschichteDie Behauptung, es gäbe keinen von der Materie unabhängigen Geist - also der von der Aufklärung angestossene Säkularismus -, markiert für Markus von Hänsel-Hohenhausen einen radikalen Wendepunkt. Der Verfasser erkenntnistheoretischer Studien, die die Credentials von Intellektuellen wie Robert Spaemann, Jürgen Moltmann, Eberhard Jüngel, Kurt Hübner und Joachim Meisner erhalten haben, sieht im Epochenwechsel vom Barock zur Romantik einen fundamentalen Bruch mit der europäischen Hochzivilisation. Das Ganze der alten, dualen Welt ist auf das Ganze der Natur geschrumpft, ein Reduktionismus, der den Staat terrorfähig gemacht hat. Die philosophia perennis, der Strom der europäischen Kultur durch drei Jahrtausende, sei gerade jetzt und endgültig abgerissen. Google habe die nachhaltigen, geistigen Werte, die Wissen und Erziehung voraussetzen, durch flüchtige Werte, nämlich eine Welt der Dinge, ersetzt und ihre Wahrheit durch ihren Nutzen. Wie aber können wir frei werden und das Versprechen der Aufklärung für uns einlösen, wenn wir die Dimension eines von der Materie unabhängigen Geistes bestreiten und uns zu chemischen Reiz-Reaktionsrobotern erklären?Die politische und ethische Brisanz des Materialismus"An diesem Punkt", so David Berger, "wird Hänsel-Hohenhausens Buch politisch und ethisch brisant. Denn wenn der Mensch im Wesentlichen Material ist, liegt die Frage nicht mehr fern, welchen Wert dieses Material besitzt. Ist es gesund oder krank, leistungsfähig oder pflegebedürftig, erwünscht oder unerwünscht, gesellschaftlich nützlich oder belastend? Der Schritt von der Beschreibung des Menschen als biologischem Organismus zu seiner Bewertung nach biologischen oder sozialen Kriterien ist keineswegs zwingend. Aber die Geschichte zeigt, wie gefährlich kurz er sein kann."Billiger Spiritualismus ist für den Verfasser jedoch keine Alternative. Als Agnostiker nähert er sich der christlichen Lehre mit den Massstäben der Logik und Erkenntnistheorie. Er begreift sie als eine fulminante Innovation der menschlichen Geltungsfeststellung, die auch für die, die keine Christen sind, wirksam ist: Die Lehre Jesu zeige dem Individuum in Bildern, wer es von Natur aus ist. Durch dieses Verstehen werde es fähig, seinem Schicksal aktiv zuzustimmen und biographische Entscheidungen im Bewusstsein seiner Freiheit zu treffen. Die natürlichen Bürden wandeln sich in seine Existenz tragende Bedeutung, die sich als Sinn ausmünzt und dem Menschsein seine mögliche Tiefe gibt. Das Christentum, dessen Trost deshalb auch nicht Einbildung, sondern wirklich ist, sei deshalb auch, von außen betrachtet, eine Religion der Freiheit und selbst eine anthropologisch wahre Philosophie der Aufklärung, die "aufklärungskompatibel' ist, wenn es der Kirche nur gelingt, ihre Botschaft für den Einzelnen nachvollziehbar zu vermitteln.Musik als humane ErkenntnisnotwendigkeitWeil Musik als Empfindungserfahrung nicht subjektiv, sondern objektive, "klassisch" formalisierte, verstehbare Kommunikation vom Komponisten zum Hörer ist, sei, so Hänsel-Hohenhausen, ihre Rolle auch nicht durch die ansonsten zutreffende Evolutionstheorie erklärbar. Sie könne aber als eine humane Erkenntnismöglichkeit in die als Naturwissenschaft geltende Erkenntnistheorie eingeordnet werden. Sie erzeuge eine analytisches Wissen generierende Wiedererkennung des Hörers, die sein Existenzgebiet ausschöpft, und damit einen auf analytischen Wegen nicht erreichbaren Wert: Im Verbund mit den christlichen Narrativen sei, so Hänsel-Hohenhausen, der Musik des Hohen Barock die sogar interkulturell verständliche, einmalig freie Rede davon gelungen, wer wir tatsächlich sind.So spiegele die formalisiert-dekodierbare Musik auch die Säkularisierung des Menschenbildes wider. Die "Romantik", die als die Kultur der naturalistischen Aufklärung den in ihr liegenden Materialismus zur Hochkultur erhoben hat, lebte, so der Verfasser, vom Rückbau der Formen, angefangen bei der Rückkehr zur archaischen Homophonie bis hin zum gänzlichen Verzicht auf die Melodie, die das physikalische Geschehen einer Komposition auf nichtanalysierbare Weise geistig summiert. Alles in der Kunst, die ein Protokoll des Denkens ist, ist Materie geworden, eine nichtsbedeutende Subjektivierung, die sich heute totgesiegt hat.Von Mozart zu Madonna: Geistige Verödung durch Naturalisierung der LiturgieHänsel-Hohenhausen, zu dessen akademischer Genealogie Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.) und F. J. W. Schelling gehören, beschreibt den Epochenwechsel vom Barock zur Romantik als einen Wechsel des Denkmodells, wie er nur alle tausend Jahre vorkommt. Er datiert, wohl wissend um die Kritikwürdigkeit jeder Epochendatierung, den Beginn der materialistischen Moderne auf das Jahr 1750, das Todesjahr Bachs. Man könne zum Beispiel am Werk Telemanns ziemlich genau sehen, welche Kompositionen vor und welche nach 1750 geschrieben wurden, welche noch ganz barock und spirituell substantiell sind und welche bereits Merkmale der geistigen Entleerung zum Vorteil der modernen Leichtigkeit des Seins und der Suche nach raschen Belohnungen tragen. Der Autor bricht dabei mit fundamentalen Denkgewohnheiten. Die Linie der "geistigen Verödung" zieht er von Mozarts hinreißendem, aber ab dem zweiten Satz weitgehend homophonem "Requiem" - das damit der kulturell überholten heidnischen Tradition der Ewigkeit des Todes innerhalb der Liturgie wieder Dominanz verschafft. Er erklärt, warum Mozarts revolutionäres Werk sogar Vorlage für Heavy-Metal-Bands und ihre Aufforderung zur Selbstzerstörung des Individuums werden konnte. Die Kultur des Todes, sei, so Hänsel-Hohenhausen, vom Rokoko ausgegangen, dem naturalistischen Materialismus, der sich in den nochbarocken Formen eingenistet hatte, um diese dann von innen her aufzulösen. Die verlustreiche Säkularisation der modernen Gesellschaft lehre uns die Erlösung durch eine losgelassene Sexualität, derentwegen das Sexsymbol "Madonna" mit der Botschaft vom Kreuz herabsteigt, dass der Koitus uns angeblich vom Tod erlöse.Das Lascaux-ArgumentSeine kulturtheoretische These begründet der Autor mit dem sogenannten "Lascaux-Argument": Zivilisatorischer Wandel verlaufe keineswegs immer fortschrittlich. Kulturen wie die Romantik, deren überwältigende Werke zum unverzichtbaren Erbe der Menschheit zählen, seien schöpferische Hochplateaus im zivilisatorischen Niedergang und die Zeugnisse eines minderwertigen Denkmodells. Die heute allgemein geglaubte Vorstellung, dass grossartige Schöpfungen eine hohe Zivilisation verbürgten, hält er spätestens seit der Entdeckung der südfranzösischen Höhlenmalereien für widerlegt.Fazit: Ist der Mensch Material oder Person?David Berger resümiert: "Hänsel-Hohenhausen misst die Höhe einer Zivilisation nicht zuletzt daran, ob sie die Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens anerkennt. Der eigentliche Gegensatz seines Buches verläuft letztlich gar nicht zwischen Blockflöte und Symphonie, zwischen Barock und Romantik, zwischen Bach und der Moderne. Er verläuft zwischen zwei Vorstellungen vom Menschen: Ist der Mensch Person - oder ist er Material?" "An dieser Stelle", so der Rezensent auf dem Blog "Philosophia Prennis", "gewinnt Hänsel-Hohenhausens zunächst etwas gewagt erscheinende Verbindung von Musikgeschichte und Anthropologie ihre eigentliche Überzeugungskraft. Und sie gewinnt heute zusätzliche Aktualität. Denn niemals zuvor ist die Versuchung grösser gewesen, den Menschen als berechenbares Wesen zu betrachten. Künstliche Intelligenz, Neurowissenschaften und Transhumanismus stellen auf sehr unterschiedliche Weise die Frage, was am Menschen einzigartig und unersetzbar ist.Wenn Maschinen immer grössere Bereiche dessen übernehmen können, was wir bislang für spezifisch menschliche Leistungen hielten, wird die Frage nach dem Wesen der Person nicht überflüssig. Im Gegenteil: Sie wird dringlicher. (...) Hier liegt meines Erachtens das eigentliche Verdienst dieses Buches. Es zwingt dazu, die Rollen neu zu verteilen. Nicht derjenige, der von Geist und Seele spricht, trägt allein die Beweislast. Auch der Materialist muss Rechenschaft darüber ablegen, weshalb ausgerechnet seine metaphysische Voraussetzung als wissenschaftliche Gewissheit gelten soll."Das Wagnis einer grossen These, die uns betrifftHier liegt auch "der tiefste Grund dafür, weshalb ein Buch über Bach und die Blockflöte plötzlich zu einem Buch über unsere Zukunft wird. (...) Man wünscht sich mehr Bücher, die noch den Mut besitzen, eine grosse These zu wagen, anstatt sich in vorsichtigen Spezialuntersuchungen einzurichten, deren Ergebnisse schon vor der Lektüre niemanden beunruhigen können. (...) "Vom Barock in die Romantik" ist ein solches Wagnis. Hinter seinen musikhistorischen Provokationen (Anm.: wie der Hinweis auf die Vulgarität der romantisch-naturalistischen Ästhetik, zu der der Verfasser auch die modernisierte Rechtschreibung zählt) steht eine Verteidigung des Menschen gegen seine Reduktion.Was das Dona nobis pacem Bachs über den Menschen weiß"Das macht das Buch lesenswert," so der Philosophiehistoriker Berger, "gerade auch dort, wo es zum Widerspruch reizt. Denn die Frage, die nach mehr als dreihundert Seiten zurückbleibt, betrifft längst nicht mehr Bach und die Blockflöte. Sie betrifft uns selbst: Was bleibt vom Menschen, wenn wir den Geist aus unserem Menschenbild streichen? Hänsel-Hohenhausens Antwort ist ebenso schlicht wie bedenkenswert: weniger, als der Mensch ist."Die Befragung der Künstliche Intelligenz erhebt die historische Analyse zur philosophischen Live PerformanceNach der Fertigstellung seines Manuskripts hat der in Katholischer Theologie mit einem philosophischen Doktorgrad summa cum laude ausgezeichnete Markus Hänsel-Hohenhausen die "Künstliche Intelligenz" befragt, ob er als Fachautor ernstzunehmen und ob sein Buch überflüssig sei. Das auf der Grundlage allen verfügbaren philosophiehistorischen Wissens mechanisch gefällte Urteil, das dem Buch angehängt ist, hat den Verfasser ein weiteres Mal geadelt: Die KI hat die Richtigkeit der These bestätigt, dass der monologe Materialismus der Gegenwart, der das duale Denken gültig überboten hat, weniger ist, als man wissen kann und dass sie damit selbst ein kulturell überwältigend hochstehendes Produkt des zivilisatorischen Niedergangs ist. Der Autor hat damit ein profundes, neues Paradox der KI nachgewiesen, das nicht nur selbsttätig Daten akkumuliert, somdern mit seiner Selbstkritik tatsächlich ein tiefengespiegeltes "Ich" etabliert und um so gefährlicher ist.Buchvorstellung im VerlagshausAm 13. November 2026 ist das Buch im Verlagshaus des Frankfurter Literaturverlags, das neue Manuskripte gern entgegennimmt, der Presse vorgestellt worden.Markus von Hänsel-Hohenhausen: Vom Barock in die Romantik. Die Hergabe des dualen Denkmodells an den modernen Materialismus, eine Säkularismuskritik am Beispiel der Erfindung der "Alten Musik" und des Schicksals der Blockflöte. Im Verlag der Cornelia Goethe Akademie/Frankfurter Literaturverlag, 2026, 320 S., ISBN 978-3-8372-4025-2; 68,00 EURDer AutorMarkus von Hänsel-Hohenhausen wurde 1990 an der Schnittstelle von Katholischer Theologie und Philosophie mit einem philosophischen Doktorgrad in Katholischer Theologie summa cum laude ausgezeichnet. Vor Jahrzehnten war er von der Hohenzollernfamilie an Kindes Statt angenommen und lebte in der Stille in Südengland. In der Londoner Gesellschaft ist H.S.H. Dr Donatus, Prince of Hohenzollern als Schirmherr und Förderer zahlreicher Konzertgesellschaften und Symphonieorchester, der Purcell Eliteschule für junge Musiker, von Arts4Dementia, Blind Dog Rescue UK und anderer gemeinnütziger Einrichtungen bekannt. Für seine Verdienste um die Erhaltung der klassischen Musik als lebendige Gesellschaftskultur angenommene Verfasser erkenntnistheoretischer Studien, die die Credentials führender Intellektueller wie Robert Spaemann, Jürgen Moltmann, Kurt Hübner und Joachim Kardinal Meisner haben, kürzlich während der Royal Gala vom English Chamber Orchestra in Whitehall Palace in London geehrt.(Rezension von Dr. Dr. David Berger)https://ots.de/XhELkY(Fachwebsite des Autors Donatus, Prince of Hohenzollern)http://haensel-hohenhausen.info/philosophie3.html(Ehrung des Autors in London)https://pressemitteilungen.sueddeutsche.de/frankfurter-verlagsgruppe-gmbh-6384842https://ots.de/3CiZB2(Weitere Informationen über den Autor)https://ots.de/7ZR3Uhhttps://www.prinz-von-hohenzollern.info/Denkanstoss Buchtipp Kulturkritik Philosophie BachZuMadonna Zeitgeist KünstlicheIntelligenz Freiheit Philosophie Geistesgeschichte Kulturkritik Neuerscheinung Buchtipp Zeitgeist KünstlicheIntelligenz Humanismus Barock Romantik Materialismus Materialismuskritik Säkularismus Donatus, Prince of Hohenzollern Erkenntnistheorie CogitoErgoCredo Säkularisierung ChristuszuChristo Blockflöte LascauxArgument Kompingierung GiffordEffektPressekontakt:Dr. Robert Cecilrobertcecilpl@gmail.comOriginal-Content von: Frankfurter Verlagsgruppe GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183867/6394071