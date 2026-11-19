Anthropic kommt zu 83 Dollar je Aktie an die Nasdaq. Vorbörsliche Indikationen um 100 Dollar schüren die Hoffnung auf schnelle Zeichnungsgewinne. Wer erst dort kauft, bezahlt allerdings bereits rund 20 Prozent mehr als die Zeichner. Der eigene Einstiegspreis entscheidet, wie viel von der Euphorie im Depot ankommt. Die IPO-Statistik besprechen wir hier bei Instagram oder YouTube Nach dem Börsenstart muss Anthropic seine Bewertung mit Geschäftszahlen rechtfertigen. Gewinnmitnahmen, auslaufende Haltefristen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.