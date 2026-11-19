Anthropic kommt zu 83 Dollar je Aktie an die Nasdaq. Vorbörsliche Indikationen um 100 Dollar schüren die Hoffnung auf schnelle Zeichnungsgewinne. Wer erst dort kauft, bezahlt allerdings bereits rund 20 Prozent mehr als die Zeichner. Der eigene Einstiegspreis entscheidet, wie viel von der Euphorie im Depot ankommt. Die IPO-Statistik besprechen wir hier bei Instagram oder YouTube Nach dem Börsenstart muss Anthropic seine Bewertung mit Geschäftszahlen rechtfertigen. Gewinnmitnahmen, auslaufende Haltefristen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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