Während Intuit mit hoher Profitabilität und einer vergleichsweise moderaten Bewertung überzeugt, punktet Zscaler mit deutlich stärkerem Wachstum im Cybersecurity-Markt. Beide Unternehmen verfügen über aussichtsreiche Geschäftsmodelle, unterscheiden sich jedoch erheblich bei Bewertung, Rentabilität und Risikoprofil. Intuit-Aktie Der Finanzsoftwareanbieter Intuit zählt mit rund 93 Millionen Nutzern weltweit zu den führenden Unternehmen seiner Branche. ...

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