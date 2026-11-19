Die Palo Alto-Aktie ist im Zuge des jüngsten Tech-Ausverkaufs ebenfalls stark unter Druck geraten. Ausgehend vom Oktober-Top büßte der Kurs gut -30% ein und markierte am Dienstag ein 20-Wochen-Tief bei 301,28 US$. Am Mittwoch ging es für den Cybersecurity-Titel aber schon wieder um knapp +10% nach oben und auch der Donnerstag verspricht ein starker Handelstag zu werden. Grund sind die am Vorabend bekannt gegebenen Quartalszahlen. Was bedeuten diese ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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