Apple und Alphabet zählen zu den größten Beteiligungen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und bieten Anlegern unterschiedliche Chancen. Während Apple mit seiner starken Marktposition und geringeren KI-Abhängigkeit überzeugt, punktet Alphabet mit dynamischem Cloud-Wachstum und einer attraktiveren Bewertung. Welche Aktie bietet derzeit das größere Potenzial? Apple: Starke Marke und neue Wachstumschancen Warren Buffett investierte erstmals 2016 ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.