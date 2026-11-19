Apple und Alphabet zählen zu den größten Beteiligungen von Warren Buffetts Berkshire Hathaway und bieten Anlegern unterschiedliche Chancen. Während Apple mit seiner starken Marktposition und geringeren KI-Abhängigkeit überzeugt, punktet Alphabet mit dynamischem Cloud-Wachstum und einer attraktiveren Bewertung. Welche Aktie bietet derzeit das größere Potenzial? Apple: Starke Marke und neue Wachstumschancen Warren Buffett investierte erstmals 2016 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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