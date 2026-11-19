Bei Micron stehen die Kunden Schlange. Der Konzernchef sieht die Knappheit bei Speicherchips sogar noch wachsen und setzt auf ungewöhnlich lange Verträge. Doch an der Börse herrscht Misstrauen. Speicherchips bleiben Mangelware. Micron rechnet damit, dass das Angebot 2027 und 2028 noch knapper wird als in diesem Jahr. Das sagte Konzernchef Sanjay Mehrotra am Mittwoch auf dem TomorrowX Summit in Austin. "75 Prozent unserer Produktion für 2027 sind bereits ausverkauft", so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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