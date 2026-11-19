Sieben von Recor Medical gesponserte Abstracts, die auf der TCT 2026 vorgestellt wurden, unterstreichen die wachsende klinische Evidenz zur ultraschallbasierten renalen Denervierung.

Die neuesten Ergebnisse aus dem Global Paradise System (GPS)-Registers belegen signifikante Blutdrucksenkungen bei Patienten, die mit dem Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN) behandelt wurden. Dies gibt Recor Medical, Inc. ("Recor"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Otsuka Medical Devices Co., Ltd., bekannt. Die Ergebnisse des GPS-Registers wurden im Rahmen des "Best of Endovascular Abstracts" auf dem Kongress Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) 2026 vorgestellt. Insgesamt wurden sieben von Recor gesponserte Abstracts vorgestellt, darunter Daten aus der realen Praxis in den USA sowie Daten zur anhaltenden Wirkung über vier Jahre, die die klinische Evidenz zum Paradise-uRDN-System weiter ausbauen.

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Renale Denervierung mit Ultraschall (Paradise-System) zeigt Blutdrucksenkung um 19,5 mmHg nach 12 Monaten

Ergebnisse aus der globalen klinischen Praxis

In dem Abstract Blood Pressure Outcomes Following Ultrasound Renal Denervation in Uncontrolled Hypertension: 12-Month Results from the Global Paradise System Registry ("Blutdruckveränderungen nach ultraschallbasierter renaler Denervierung bei unkontrollierter Hypertonie: 12-Monats-Ergebnisse aus dem globalen Paradise-System-Register") stellt Professor Felix Mahfoud, MD, die Ergebnisse von 276 Patienten vor, die in neun europäischen Ländern behandelt wurden. Nach 12 Monaten war bei den Patienten eine Senkung des systolischen Praxisblutdrucks um 19,5 mmHg zu verzeichnen, wobei bei den Patienten mit einer Vorgeschichte von hypertensiven Krisen eine stärkere Senkung um 22,0 mmHg zu beobachten war. Die Hälfte der Patienten erreichte eine Blutdrucksenkung um mindestens 15,0 mmHg. Es zeigte sich ein gutes Sicherheitsprofil hinsichtlich des Eingriffs sowie auch hinsichtlich der klinischen Ergebnisse.

"Die Ergebnisse der 12-monatigen GPS-Registerstudie liefern überzeugende Belege aus der realen Praxis, die die Sicherheit und Wirksamkeit des Paradise-uRDN-Systems untermauern", so der Co-Hauptprüfer Professor Felix Mahfoud vom Universitätsspital Basel. "Das Ausmaß der Blutdrucksenkung, das in der klinischen Routineversorgung beobachtet wurde, ist klinisch bedeutsam auch bei Patienten mit einer Vorgeschichte von hypertensiven Krisen, einer Patientengruppe mit erheblichem ungedecktem Bedarf."

Weitere Ergebnisse aus der realen Praxis präsentierte Behnam N. Tehrani, MD, in seinem Beitrag Sustained Blood Pressure Reduction, High Clinical Success, and Favorable Safety Following Ultrasound Renal Denervation: A Multicenter US Experience ("Anhaltende Blutdrucksenkung, hohe klinische Erfolgsrate und günstiges Sicherheitsprofil nach ultraschallbasierter renaler Denervierung: Erfahrungen aus einer multizentrischen US-amerikanischen Untersuchung"). Bei einem Pool von 238 Patienten, die mit dem Paradise-uRDN-System behandelt worden waren, zeigten sich günstige Ergebnisse hinsichtlich der Sicherheit und des Verfahrens. Bei 58 Patienten mit vollständigen Nachbeobachtungsdaten sank der systolische Praxisblutdruck nach 12 Monaten um 26,9 mmHg.

Anhaltende Blutdrucksenkung über vier Jahre: gepoolte Analyse der RADIANCE-Studien

In Durable Blood Pressure Reduction Through 4 Years Following Ultrasound Renal Denervation: Pooled Data from the RADIANCE Trial Program ("Anhaltende Blutdrucksenkung über 4 Jahre nach ultraschallgestützter renaler Denervierung: gepoolte Daten aus dem RADIANCE-Studienprogramm") stellte der Co-Studienleiter Prof. Ajay J. Kirtane, die Ergebnisse von 293 uRDN-Patienten vor, die im Rahmen der Studien RADIANCE-HTN SOLO und RADIANCE II (leichte bis mittelschwere Hypertonie) sowie RADIANCE-HTN TRIO (unkontrollierte, resistente Hypertonie) behandelt wurden. Nach vier Jahren war der systolische Praxisblutdruck um 14,9 mmHg gesunken. Bei 92 der Patienten zeigte sich nach der Behandlung mit dem Paradise-uRDN-System entweder eine Senkung des Blutdrucks oder ein verringerter Bedarf an blutdrucksenkenden Medikamenten. Es wurden keine neuen langfristigen Sicherheitsbedenken festgestellt.

"Viele Patienten und Ärzte interessieren sich für die längerfristigen Ergebnisse nach einer renalen Denervierung. Vor diesem Hintergrund ist es sehr ermutigend, über anhaltende Blutdrucksenkungen bis zu vier Jahre nach einer uRDN berichten zu können", so Prof. Ajay J. Kirtane, MD, Professor für Innere Medizin am Vagelos College of Physicians and Surgeons der Columbia University.

"Die Evidenzlage für uRDN war noch nie so überzeugend wie heute. Sowohl in randomisierten klinischen Studien als auch in der realen Praxis beobachten wir bei einem breiten Spektrum von Patienten mit unkontrollierter Hypertonie signifikante und anhaltende Blutdrucksenkungen", so Shon Chakrabarti, MD, Chief Medical Officer von Recor Medical. "Diese Ergebnisse bestärken unser Vertrauen in das Paradise-uRDN-System und unterstreichen insbesondere das Potenzial der renalen Denervierung, das Behandlungsparadigma für eine Erkrankung zu verändern, die nach wie vor eine der größten Herausforderungen in der kardiovaskulären Medizin darstellt."

Über das Paradise uRDN-System

Beim Paradise uRDN-System handelt sich um eine neuartige, ultraschallbasierte RDN-Technologie, die den Blutdruck durch Denervierung der Sympathikusnerven, die die Nierenarterien umgeben, senkt. So wird die Überaktivität reduziert, die zu Bluthochdruck führen kann. Mit dem Paradise uRDN-System werden zwei bis drei Dosen 360-Grad-Ultraschallenergie jeweils sieben Sekunden lang über die Hauptnierenarterien an die umliegenden Nerven abgegeben. Der Paradise-Katheter verfügt über das exklusive HydroCooling-System, das während des Eingriffs steriles Wasser durch den Ballonkatheter zirkulieren lässt, um so die Gefäßwand der Nierenarterie zu schützen.

Das Paradise uRDN-System, wurde vom TIME-Magazin als einer der besten Erfindungen des Jahres 2026 ausgezeichnet. Es ist derzeit in den USA kommerziell erhältlich, nachdem es im November 2023 die Zulassung der FDA erhalten hat. Das Paradise System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (das Paradise-System) ist als ergänzende Behandlung zur Blutdrucksenkung bei Patienten mit Hypertonie indiziert, bei denen durch Lebensstiländerungen und blutdrucksenkende Medikamente keine ausreichende Blutdruckkontrolle erreicht wird. Zu den häufigsten verfahrensbedingten unerwünschten Ereignissen, die auftreten können, gehören Schmerzen, Komplikationen am Gefäßzugang und Vasospasmen. Individuelle Ergebnisse können unterschiedlich ausfallen (s. Informationen auf Recor Medical Website)

Aus: TIME ©2026 TIME USA LLC. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung mit Genehmigung.

Über Recor Medical, Inc.

Recor Medical, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Otsuka Medical Devices Co., Ltd. mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich der Weiterentwicklung der Behandlung therapieresistenter Hypertonie durch das Paradise-System zur renalen Denervierung mit Ultraschall (uRDN) widmet. Das Paradise-uRDN-System ist von der FDA für den Vertrieb in den USA zugelassen, trägt die CE-Kennzeichnung 2797 und ist in Märkten zugelassen, in denen die CE-Kennzeichnung 2797 gemäß den genehmigten Zweckbestimmungen anerkannt wird. Darüber hinaus hat das System eine behördliche Zulassung in Japan erhalten. Die klinische Evidenz zum Paradise-uRDN-System umfasst positive Ergebnisse aus drei unabhängigen, randomisierten, scheinkontrollierten Studien mit Patienten mit leichter bis mittelschwerer sowie therapieresistenter Hypertonie. Darüber hinaus baut Recor die Evidenzbasis aus der klinischen Routineversorgung durch das Global Paradise System ("GPS")-Register in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich sowie durch die US-amerikanische GPS-Studie nach Marktzulassung (Post-Approval Study) weiter aus.

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Über Otsuka Medical Devices Co., Ltd.

Otsuka Medical Devices Co., Ltd. ist weltweit in der Entwicklung und Vermarktung von Medizinprodukten tätig, die neue therapeutische Behandlungsmöglichkeiten in Bereichen eröffnen, in denen der medizinische Bedarf von Patienten durch Arzneimittel oder andere konventionelle Behandlungsverfahren nicht ausreichend gedeckt werden kann. Otsuka Medical Devices ist eine Tochtergesellschaft der Otsuka Holdings Co., Ltd. (www.otsuka.com/en), einem global tätigen Gesundheitsunternehmen, das an der Tokioter Börse notiert ist (JP 4578). https://www.omd.otsuka.com/en/

Die Original-Pressemitteilung auf Englisch finden sie unter News Recor Medical

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