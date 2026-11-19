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SwitchBot bietet zum Black Friday 2026 bis zu 50 % Rabatt



19.11.2026 / 14:15 CET/CEST

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TOKIO, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- SwitchBot , ein führender Anbieter KI-gestützter Robotiksysteme für den Haushalt, bietet zum Black Friday bis zu 50 % Rabatt auf ausgewählte Smart-Home-Produkte. Die Aktion läuft vom 19. November bis zum Cyber Monday am 30. November 2026. Die Geschenkideen reichen von digitalen Bilderrahmen für Familienfotos bis zur Heizungssteuerung für kalte Wintermorgen. Die Angebote zum Black Friday 2026 1. SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo Wer mit vollen Einkaufstaschen vor der Tür steht, kann sie mit einem Blick auf das Keypad Vision Pro entriegeln. Das Set unterstützt auch Handvenenerkennung, Fingerabdruck und PIN. Ein kompatibler Schließzylinder bleibt erhalten. Der mitgelieferte Hub Mini ermöglicht Fernsteuerung und Matter-Anbindung. Black-Friday-Preis: Lock Ultra Max Vision Pro Combo - 269,99 € (21 % Rabatt)

Lock Ultra Max Vision Pro Combo - 269,99 € (21 % Rabatt) Erhältlich bei: Amazon / SwitchBot-Onlineshop 2. SwitchBot KI Art Frame - die Bilderrahmenserie Die digitalen Bilderrahmen der Serie SwitchBot KI Art Frame zeigen Fotos, Lieblingskunstwerke und KI-generierte Bilder auf einem farbigen E-Ink-Display. So wirken die Motive wie auf Papier gedruckt. Die erste Generation kombiniert einen Aluminiumrahmen mit einem klassischen weißen Passepartout. Der SwitchBot KI Art Frame 2 verzichtet auf das Passepartout: Das Bild reicht bis an den Rahmen mit seiner walnussfarbenen Holzmaserung. Weather Muse gestaltet jeden Tag ein neues Bild, passend zum Wetter vor Ort und zum gewählten Kunststil. Die Funktion ist Teil des optionalen Abos für SwitchBot AI Studio. Auch ohne Smartphone lässt sich durch die Sammlung blättern: Ist die Klopfsteuerung in der SwitchBot-App aktiviert, genügt dreimaliges Klopfen auf den Rahmen, um das nächste Bild anzuzeigen. Black-Friday-Preis: KI Art Frame 2 (13,3 Zoll) - 339,99 € (21 % Rabatt)

KI Art Frame 2 (13,3 Zoll) - 339,99 € (21 % Rabatt) Erhältlich bei: Amazon / SwitchBot-Onlineshop 3. SwitchBot Smart Videotürklingel Klingelt es an der Tür, zeigt der 4,3-Zoll-Innenmonitor, wer draußen steht. Über den Monitor lässt sich direkt antworten, auch ohne Smartphone. Die 2K-Kamera der SwitchBot Smart Videotürklingel liefert nachts Farbbilder. Fällt das WLAN aus, bleiben Livebild und Gegensprechfunktion dank der lokalen EdgeLink-Verbindung zwischen Klingel und Monitor verfügbar. Black-Friday-Preis: Smart Videotürklingel - 99,99 € (38 % Rabatt)

Smart Videotürklingel - 99,99 € (38 % Rabatt) Erhältlich bei: Amazon / SwitchBot-Onlineshop 4. SwitchBot Smartes Heizkörperthermostat Mit dem smarten Heizkörperthermostat von SwitchBot ist das Schlafzimmer schon warm, wenn der Wecker klingelt. Bleibt das Zimmer leer, senkt ein Zeitplan die Temperatur. Sechs mitgelieferte Adapter passen auf gängige europäische Heizkörperventile, ohne dass ein Eingriff in die Heizungsanlage nötig ist. Die Fenster-offen-Erkennung hilft, beim Lüften Energie zu sparen. Black-Friday-Preis: Smartes Heizkörperthermostat - 27,54 € (31 % Rabatt)

Smartes Heizkörperthermostat - 27,54 € (31 % Rabatt) Erhältlich bei: Amazon / SwitchBot-Onlineshop 5. SwitchBot Meter Pro (CO2-Monitor) Wenn an den Feiertagen das Wohnzimmer voller Gäste ist, zeigt der SwitchBot Meter Pro, wann es Zeit zum Lüften ist. Auf dem Display stehen CO2-Konzentration, Temperatur und Luftfeuchtigkeit nebeneinander. Übersteigt der CO2-Wert eine selbst gewählte Schwelle, kann ein Signalton darauf hinweisen. So muss beim gemeinsamen Essen niemand die Messwerte im Auge behalten. Black-Friday-Preis: Meter Pro (CO2-Monitor) - 53,99 € (23 % Rabatt)

Meter Pro (CO2-Monitor) - 53,99 € (23 % Rabatt) Erhältlich bei: Amazon / SwitchBot-Onlineshop Verfügbarkeit Die Angebote gelten vom 19. bis 30. November 2026 bei Amazon und im offiziellen SwitchBot-Onlineshop . Die vollständige Angebotsliste enthält weitere Preise und Produktlinks.* Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen SwitchBot-Website sowie auf X , Instagram , Facebook und YouTube . *Bitte beachten Sie, dass die Rabattbedingungen je nach Land bzw. Region variieren können. Pressematerial: SwitchBot Black Friday 2026 Vollständige Preisliste: Black-Friday-Angebote von SwitchBot in Deutschland View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-bietet-zum-black-friday-2026-bis-zu-50--rabatt-302945490.html



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