Mainz (ots) -Weniger Regulierungen machen vieles schneller und einfacher. Wie viel weniger Gesetze unserem Staatswesen möglicherweise guttun, darüber diskutiert Alena Buyx am Donnerstag 26. November 2026, 21.00 Uhr, mit ihren Gästen im NANO Talk "Smarter Staat - weniger regeln, besser regieren?". Ist Bürokratie noch Schutz vor dem Staat oder schon Gängelung durch den Staat?Entscheidungsprozesse in Behörden sollen schnell, pragmatisch und transparent erfolgen. Damit Bauen, Gründen oder die Klimaanpassung schneller voranschreiten. Doch die Bürokratie wird immer mehr als Bremsklotz empfunden und nicht als Hüter der Gerechtigkeit.Wie kann der Staat angesichts globaler Krisen schneller handeln? Welche Regeln braucht er, welche kann er streichen? Darüber diskutiert Alena Buyx mit ihren Gästen. Im Mittelpunkt stehen effizientere Verfahren, weniger Bürokratie und klare Zuständigkeiten. Wie können Regierungen Ankündigungen in Taten umsetzen und Entscheidungen treffen, die auch künftig Bestand haben? Können weniger Gesetze Politik, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürgern mehr Spielraum geben und ihr Handeln beschleunigen? Wie lassen sich Veränderungen so gestalten, dass sie den Menschen zugutekommen? Und wie kann der Staat mit fairen Regeln, transparenten Strukturen und konsequentem Handeln neues Vertrauen aufbauen? Zu Gast sind: Marietta Auer, Rechtswissenschaftlerin, Professorin an der Justus-Liebig-Universität Gießen und Direktorin des Max-Planck-Instituts für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie, Lena-Sophie Müller, Geschäftsführerin des gemeinnützigen Vereins D21, sowie Aladin El-Mafaalani, Professor für Migrations- und Bildungssoziologie an der TU Dortmund.Bereits um 20.15 Uhr zeigt 3sat die "NANO Doku" "Tiefengeothermie - Wie gefährlich ist Energie aus der Erde?".KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/nanodokuundnanotalk?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6394079