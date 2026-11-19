Mitteilung der PNE AG: PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für drei Windenergieprojekte mit 72 MW in Deutschland- Neun Windenergieanlagen in Niedersachsen und Brandenburg genehmigt - Projekte können nach ihrer Inbetriebnahme rund 57.700 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen Die PNE-Gruppe hat Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für drei Windenergieprojekte in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von 72 Megawatt (MW) erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark "Altenoythe" in Niedersachsen und den Windpark "Calau"sowie ...

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