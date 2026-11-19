Mitteilung der PNE AG: PNE-Gruppe erhält Genehmigungen für drei Windenergieprojekte mit 72 MW in Deutschland - Neun Windenergieanlagen in Niedersachsen und Brandenburg genehmigt - Projekte können nach ihrer Inbetriebnahme rund 57.700 Drei-Personen-Haushalte pro Jahr mit Strom versorgen Die PNE-Gruppe hat Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für drei Windenergieprojekte in Deutschland mit einer Gesamtnennleistung von 72 Megawatt (MW) erhalten. Die Genehmigungen betreffen den Windpark "Altenoythe" in Niedersachsen und den Windpark "Calau"sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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