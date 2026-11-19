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ADS-TEC Energy erhält Folgeauftrag der Stadtwerke Ludwigsburg für Großbatteriespeicher



19.11.2026 / 14:30 CET/CEST

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Anlieferung eines BESS5000 von ADS-TEC Energy bei den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB). Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme hat die SWLB zwei weitere Batteriespeicher mit insgesamt 10 MWh Kapazität bestellt. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) bestellen zwei weitere Batteriespeichersysteme von ADS-TEC Energy mit insgesamt zehn Megawattstunden Kapazität.

Speicher erhöhen die Flexibilität im lokalen Stromnetz und unterstützen den Aufbau einer resilienten, dezentralen Energieinfrastruktur.

Entwicklung und Systemintegration der Speichertechnologie erfolgen in Deutschland. Nürtingen/Ludwigsburg, 19. November 2026. ADS-TEC Energy hat von den Stadtwerken Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) den Auftrag zur Lieferung von zwei weiteren Batteriespeichersystemen erhalten. Die beiden Speichersysteme vom Typ BESS5000 verfügen über eine Gesamtkapazität von zehn Megawattstunden und werden am Standort Reuteallee in Ludwigsburg installiert. Die Inbetriebnahme ist für Sommer 2027 geplant. Erst vor rund einem Jahr hatten die SWLB einen Batteriespeicher mit fünf Megawattstunden Kapazität bei ADS-TEC Energy bestellt, der inzwischen am Ludwigsburger Holzheizkraftwerk in Betrieb ist. Mit dem Folgeauftrag setzen beide Unternehmen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Deutsche Speichertechnologie für kommunale Energieinfrastruktur Die SWLB verfolgen eine dezentrale Speicherstrategie, bei der mehrere Batteriespeicher über das Versorgungsgebiet verteilt werden. Sie sollen die Integration erneuerbarer Energien erleichtern, das Stromnetz entlasten und zusätzliche Möglichkeiten zur Teilnahme am Energiemarkt schaffen. ADS-TEC Energy entwickelt seine Speichertechnologie in Deutschland und integriert die wesentlichen technischen Komponenten zu einem aufeinander abgestimmten Gesamtsystem. Michael Rudloff, COO von ADS-TEC Energy: "Wir freuen uns über das erneute Vertrauen der SWLB und die Fortsetzung unserer erfolgreichen Zusammenarbeit. Gerade beim Aufbau einer dezentralen Speicherinfrastruktur ist entscheidend, dass die einzelnen Systeme zuverlässig funktionieren und sich in bestehende Strukturen einfügen. Dafür bringen wir unsere langjährige Erfahrung in der Entwicklung und Integration von Batteriespeichersystemen ein. Das Projekt zeigt, dass in diesem Bereich der kritischen Infrastruktur lokale Partnerschaften zu starken Lösungen führen." Sebastian Heß, Strategie und Unternehmensentwicklung der Stadtwerke Ludwigsburg: "Die zusätzlichen Speicher sind ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige Energieinfrastruktur und unterstützen den Ausbau regenerativer Energien in der Region. Durch die Teilnahme am Regelenergiemarkt möchten wir zudem einen Beitrag zur Netzstabilität leisten." Über ADS-TEC Energy Basierend auf über 15 Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den "Circle of Excellence" aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber. Pressekontakt ADS-TEC Energy

Katharina Decken

Press.energy@ads-tec-energy.com



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