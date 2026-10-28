Ein Gigawatt Speicherleistung, vier Gigawattstunden Kapazität: Der von Ads-Tec Energy geplante Batteriespeicher wird nach Angaben des Unternehmens zu den größten Speichern Europas gehören, wenn es planmäßig 2029 in Markgröningen bei Stuttgart in Betrieb geht. Der Speicher-Spezialist mit Sitz in Nürtingen geht davon aus, dass die bau- und die immissionsschutzrechtliche Genehmigung in Kürze erteilt werden. Die zuständige Behörde habe bestätigt, dass alle nötigen Antragsunterlagen vorliegen. Die Baugenehmigung ist eine wesentliche Voraussetzung, um Finanzierung und Partnerschaften abzuschließen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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