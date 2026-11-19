Köln (ots) -Mit den neuen staatlich geförderten Altersvorsorgedepots rückt der Kapitalmarkt stärker in den Mittelpunkt der geförderten privaten Altersvorsorge. Die DEVK Versicherungen starten zum Jahresbeginn 2027 mit einem kostengünstigen Standarddepot: Die Effektivkosten liegen je nach Laufzeit zwischen 0,33 und 0,46 Prozent. Damit kombiniert die DEVK staatliche Zulagen und Renditechancen von ETF-Investments mit einer wettbewerbsfähigen Kostenstruktur. Kundinnen und Kunden können das Altersvorsorgedepot online abschließen oder sich persönlich beraten lassen.Wie teuer wird die neue staatlich geförderte Altersvorsorge für die Versicherten? Für Standarddepots hat der Gesetzgeber einen Kostendeckel von maximal 1,0 Prozent Effektivkosten festgelegt. Die DEVK bleibt deutlich darunter: Die Effektivkosten liegen zwischen 0,33 Prozent bei 50 Jahren bis 0,46 Prozent bei 20 Jahren Ansparphase. Darin enthalten sind auch die Kosten des ETFs. Damit setzt die DEVK auf eine wettbewerbsfähige Kostenstruktur im neuen Markt für geförderte Altersvorsorgedepots.Geringe Kosten ein Leben langWährend einzelne Marktteilnehmer bereits mit kostenfreien Depotmodellen werben, kommt es aus Sicht der DEVK vor allem auf die langfristige Verlässlichkeit an. Altersvorsorgeprodukte besparen Kundinnen und Kunden oft mehrere Jahrzehnte. Entscheidend ist daher nicht nur die Höhe der Kosten heute, sondern ob die Kostenstruktur dauerhaft Bestand hat. Bei der DEVK bleiben die Kosten im Versicherungsmantel über die gesamte Vertragslaufzeit unverändert.Dr. Michael Zons, DEVK-Vorstand für die Bereiche Leben und Komposit:"Niedrige Kosten sind wichtig. Entscheidend ist aber, dass sie auch in 20, 30 oder 40 Jahren noch gelten. Deshalb stehen wir für günstige Konditionen ein Leben lang. Mit mehr als 140 Jahren Erfahrung als finanzstarker Versicherer können wir dieses Versprechen auch für die Zukunft geben."Was niedrige Kosten konkret bedeutenEffektivkosten zeigen, wie stark die Rendite eines Vorsorgeprodukts durch anfallende Kosten über die gesamte Ansparphase gemindert wird. Sie entsprechen dabei nicht einer jährlich in gleicher Höhe abgebuchten Gebühr.Wie stark sich niedrige Kosten über lange Ansparzeiten auf das Vorsorgevermögen auswirken, zeigt ein Beispiel: Ein 27-Jähriger spart 40 Jahre lang monatlich 100 Euro in sein Altersvorsorgedepot. Bei einer angenommenen Rendite von 5 Prozent pro Jahr und unter Berücksichtigung der staatlichen Grundzulagen wächst sein Vorsorgekapital mit dem DEVK-Standarddepot auf rund 179.000 Euro an. Die Effektivkosten liegen bei 0,35 Prozent pro Jahr. Würde ein vergleichbares Produkt den gesetzlichen Kostendeckel von 1,0 Prozent ausschöpfen, läge das Endkapital lediglich bei rund 153.000 Euro. Die niedrigen Kosten der DEVK führen in diesem Beispiel somit zu einem zusätzlichen Altersvorsorgevermögen von rund 26.000 Euro.Persönliche Beratung bleibt für viele Menschen wichtigDas neue Altersvorsorgedepot DEVK-DepotRente Basis können Interessierte ab Januar 2027 online abschließen oder sich persönlich beraten lassen. Wie wichtig fachkundige Unterstützung bei der Altersvorsorge weiterhin ist, zeigt eine repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag der DEVK: Fast drei Viertel der Befragten halten persönliche Beratung für wichtig oder sehr wichtig. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Wert sogar bei 88 Prozent.DEVK-Vorstand Dr. Michael Zons:"Viele Menschen wünschen sich Unterstützung bei langfristigen Finanzentscheidungen. Deshalb verbinden wir eine kostengünstige Vorsorgelösung mit persönlicher Beratung. Gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden betrachten wir die individuelle Vorsorgesituation und zeigen, wie sich die staatliche Förderung bestmöglich nutzen lässt."Lebenslange Rente schützt vor Versorgungslücken im AlterEin weiterer Vorteil: Die DEVK ermöglicht beim neuen geförderten Standarddepot sowohl eine lebenslange monatliche Rente als auch einen Auszahlungsplan, der bis zum 85. Lebensjahr reicht. Kundinnen und Kunden können so die Auszahlungsform wählen, die zu ihrer persönlichen Lebenssituation passt.Aus Sicht der DEVK bietet die lebenslange Rente die größere Sicherheit. Denn immer mehr Menschen erreichen ein hohes Alter und benötigen auch nach ihrem 85. Geburtstag eine private Zusatzrente. Die Kombination aus lebenslanger Rentenzahlung und qualifizierter Beratung hilft, Versorgungslücken im Alter dauerhaft zu reduzieren.Rechenbeispiel und Fotos finden Sie auf unserer Presseseite (https://www.devk.de/unternehmen/presse/pressemitteilungen/neues-devk-altersvorsorgedepot-19-11-2026)Mehr zur Altersvorsorgereform unter www.devk.de/av-einsteigerPressekontakt:DEVK VersicherungenMelanie StaudtRiehler Straße 19050735 KölnTel. 0221 757-1806E-Mail: melanie.staudt@devk.deOriginal-Content von: DEVK Versicherungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36522/6394101