Unterföhring (ots) -"Was war bisher Ihre größte Herausforderung als deutscher Bundeskanzler?", fragt Justus (13). "Warum wollten Sie unbedingt Kanzler werden?", erkundigt sich Jamilia (9). "Finden Sie es nicht schade, dass Sie so unbeliebt sind?", möchte Anna (11) wissen. 15 Kinder haben sich auf den Weg ins Kanzleramt gemacht, um Friedrich Merz zu besuchen - mit Fragen und Instrumenten im Gepäck für "Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" am Sonntag, 22. November 2026, um 11:30 Uhr, direkt nach dem "SAT.1 Frühstücksfernsehen am Sonntag".Im Wahlkampf 2025 hatte Merz ihnen bei "Kannste (nochmal) Kanzler?" in SAT.1 versprochen: Wenn er die Wahl gewinnt, empfängt er sie im Kanzleramt und sie musizieren zusammen. Jetzt löst er das Versprechen ein. Die Kinder nutzen die Gelegenheit nicht nur für Fragen und ein gemeinsames Lied, sondern auch, um anlässlich der SAT.1-Themenwoche "Zeit für Kinder" auf ihre Rechte aufmerksam zu machen. Gemeinsam mit Friedrich Merz hängen sie ein riesiges Plakat im Treppenhaus des Kanzleramts auf. In bunten Lettern haben sie Kinderrechte draufgeschrieben und bitten Merz, es mit seinem Fingerabdruck zu unterschreiben.Wie schlägt sich Kanzler Merz in der Fragerunde und hat er fürs gemeinsame Musizieren geübt? "Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" ist Teil der SAT.1-Themenwoche anlässlich des Internationalen Tags der Kinderrechte (20. November). Unter dem Motto "Gemeinsam statt einsam: Zeit für Kinder" macht SAT.1 vom 16. bis 22. November Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen zum großen Thema und zeigt u.a. täglich themenbezogene Beiträge im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" und 90-sekündige Wissensinseln.Produziert wird "Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" von der Redseven Entertainment GmbH."Frag mal den Kanzler - Kinder treffen Friedrich Merz" in der SAT.1-Themenwoche "Gemeinsam statt einsam: Zeit für Kinder" am Sonntag, 22. November, um 11:30 Uhr in SAT.1 und kostenlos streamen auf JoynPressekontakt:Sandra Mohrsandra.mohr@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingClarissa Schreinerclarissa.schreiner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6394099