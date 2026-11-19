Beim Börsengang gelten ungewöhnliche Regeln: Beschäftigte können bereits am ersten Handelstag zehn Prozent ihrer Aktien veräußern. Die Gründer müssen sich dagegen deutlich länger gedulden. Wenn die Anthropic-Aktie am 19. November in den Handel startet, gehören neben frühen Investoren und Big-Tech-Konzernen auch viele Mitarbeiter zu den großen Gewinnern. Sie dürfen schon am ersten Handelstag bis zu zehn Prozent ihrer Aktien verkaufen. Andere Investoren ...

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