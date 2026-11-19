Auf der Rohstoffmesse in München spricht Rohstoff-TV mit Eckart Keil von OptionEarner darüber, wie man als Stillhalter die hohe Volatilität bei Edelmetallaktien nutzen kann. Themen: Marktlage: Rückschlag bei Gold und Silber, Ausblick auf den Rohstoffzyklus Eventstrategie: nach schlechten Nachrichten Puts verkaufen, wenn Volatilität und Prämien hoch sind Proxystrategie: erst Puts auf GDX oder GDXJ, später der Einstieg in einzelne Explorer Einkommen: Kursgewinne, Dividenden und Optionsprämien als drei Ertragsquellen Angebot: Optionsbrief, Seminare und Umsetzung über einen Partner Weitere Informationen: https://optionearner.com/ Hinweis: Keine Anlageberatung. Optionsgeschäfte und Aktien können zu hohen Verlusten bis zum Totalverlust führen. OptionEarner Optionen Stillhalter Volatilität Goldaktien Silberaktien EckartKeil RohstoffTV