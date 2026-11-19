Mainz (ots) -
Samstag, 21.11.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:
20.15 The Batman
Bruce Wayne / The Batman Robert Pattinson
Selina Kyle Zoë Kravitz
Lt. James Gordon Jeffrey Wright
Oz / The Penguin Colin Farrell
The Riddler Paul Dano
Carmine Falcone John Turturro
Alfred Andy Serkis
District Attorney Gil Colson Peter Sarsgaard
Unseen Arkham Prisoner Barry Keoghan
Bella Reál Jayme Lawson
Officer Martinez Gil Perez-Abraham
Kenzie Peter McDonald
Regie: Matt Reeves
USA 2022
23.00 Sin City
John Hartigan Bruce Willis
Dwight McCarthy Clive Owen
Kevin Elijah Wood
Marv Mickey Rourke
Jack Rafferty Benicio del Toro
Regie: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino
USA 2005
0.50 Assignment - Der Auftrag
(The Assignment / The Jackal)
2.45 Teufel in Blau
(Devil in a Blue Dress)
4.20 Der Schneider von Panama
-6.00 (The Tailor of Panama)
(Die Wiederholungen der Spielfilme "Assignment - Der Auftrag", "Teufel in Blau" und "Der Schneider von Panama" entfallen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6394112
Samstag, 21.11.
Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:
20.15 The Batman
Bruce Wayne / The Batman Robert Pattinson
Selina Kyle Zoë Kravitz
Lt. James Gordon Jeffrey Wright
Oz / The Penguin Colin Farrell
The Riddler Paul Dano
Carmine Falcone John Turturro
Alfred Andy Serkis
District Attorney Gil Colson Peter Sarsgaard
Unseen Arkham Prisoner Barry Keoghan
Bella Reál Jayme Lawson
Officer Martinez Gil Perez-Abraham
Kenzie Peter McDonald
Regie: Matt Reeves
USA 2022
23.00 Sin City
John Hartigan Bruce Willis
Dwight McCarthy Clive Owen
Kevin Elijah Wood
Marv Mickey Rourke
Jack Rafferty Benicio del Toro
Regie: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin Tarantino
USA 2005
0.50 Assignment - Der Auftrag
(The Assignment / The Jackal)
2.45 Teufel in Blau
(Devil in a Blue Dress)
4.20 Der Schneider von Panama
-6.00 (The Tailor of Panama)
(Die Wiederholungen der Spielfilme "Assignment - Der Auftrag", "Teufel in Blau" und "Der Schneider von Panama" entfallen.)
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