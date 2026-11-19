Mainz (ots) -Samstag, 21.11.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:20.15 The BatmanBruce Wayne / The Batman Robert PattinsonSelina Kyle Zoë KravitzLt. James Gordon Jeffrey WrightOz / The Penguin Colin FarrellThe Riddler Paul DanoCarmine Falcone John TurturroAlfred Andy SerkisDistrict Attorney Gil Colson Peter SarsgaardUnseen Arkham Prisoner Barry KeoghanBella Reál Jayme LawsonOfficer Martinez Gil Perez-AbrahamKenzie Peter McDonaldRegie: Matt ReevesUSA 202223.00 Sin CityJohn Hartigan Bruce WillisDwight McCarthy Clive OwenKevin Elijah WoodMarv Mickey RourkeJack Rafferty Benicio del ToroRegie: Robert Rodriguez, Frank Miller, Quentin TarantinoUSA 20050.50 Assignment - Der Auftrag(The Assignment / The Jackal)2.45 Teufel in Blau(Devil in a Blue Dress)4.20 Der Schneider von Panama-6.00 (The Tailor of Panama)(Die Wiederholungen der Spielfilme "Assignment - Der Auftrag", "Teufel in Blau" und "Der Schneider von Panama" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/6394112

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