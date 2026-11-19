An den europäischen Aktienmärkten zeigt sich an der Börse Aktuell ein verhaltener, von Richtungswechseln geprägter Handelstag: Nachdem der marktbreite STOXX 600 am Morgen im Anschluss an drei Verlusttage und den Schluss auf einem Dreiwochentief zunächst um rund 0,3 - zulegen konnte, gab er diese Gewinne inzwischen wieder vollständig ab. Während der deutsche Leitindex DAX lediglich ein minimales Plus von rund 0,1 - behauptet, der Euro Stoxx 50 um etwa 0,3 - vorrückt und der Mailänder FTSE MIB gestützt von Bankwerten rund 0,6 - gewinnt, notieren der französische CAC 40 unverändert sowie der Londoner FTSE 100 (-0,4 - und der spanische IBEX (-0,3 - im Minus. Für spürbare Erleichterung im Technologiesektor sorgen jedoch die jüngsten Börse News aus den Vereinigten Staaten: Der KI-Entwickler Anthropic hat seinen Börsengang (IPO) oberhalb der ursprünglichen Preisspanne platziert, sammelt damit rund 81 Milliarden USD ein und sorgt vorbörslich für deutliche Aufschläge bei den US-Tech-Futures - auch wenn falkenhafte Notenbankprotokolle der Federal Reserve und gemischte US-Konjunkturdaten das makroökonomische Umfeld anspruchsvoll halten.

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