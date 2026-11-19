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Cognizant stellt Cognizant Patient Hub Operations vor: KI-gestützte Lösung für einen schnelleren Zugang zu Therapien nach der ärztlichen Verordnung



19.11.2026 / 15:05 CET/CEST

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Die auf Accelerated Computing von NVIDIA basierende Lösung Cognizant Patient Hub Operations soll administrative Verzögerungen beim Therapiebeginn reduzieren und es Patientenprogrammen ermöglichen, mehr Patientinnen und Patienten aufzunehmen, ohne dass der Verwaltungsaufwand im gleichen Maße steigt. TEANECK, N.J., 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH) hat heute Cognizant Patient Hub Operations vorgestellt. Die auf Accelerated Computing von NVIDIA basierende Lösung kombiniert KI-Agenten mit erfahrenen Fachkräften aus dem Gesundheitswesen, um Patientinnen und Patienten zu unterstützen und ihnen den Zugang zu Therapien zu erleichtern. Die Mitarbeitenden in der Patientenbetreuung verbringen einen Großteil ihrer Arbeitszeit mit administrativen Routineaufgaben zwischen der ärztlichen Verordnung und dem Therapiebeginn. Bevor viele Patientinnen und Patienten eine Therapie beginnen können, müssen der Versicherungsschutz geprüft, die Genehmigung des Kostenträgers eingeholt und finanzielle Unterstützung organisiert werden. Gleichzeitig gilt es, eine wachsende Zahl von Anrufen, Faxen und E-Mails zu bearbeiten. Jeder dieser Schritte kann zu Verzögerungen beim Therapiebeginn führen. Die neue Lösung stößt bereits bei der Aufnahme der Patientinnen und Patienten die Prüfung des Versicherungsschutzes, das Genehmigungsverfahren und die Organisation finanzieller Unterstützung an, sodass diese Vorgänge parallel bearbeitet werden können. Cognizant Patient Hub Operations soll die Aufnahme in die Programme beschleunigen und die Zeit zwischen der ärztlichen Verordnung und dem Therapiebeginn von üblicherweise rund 30 Tagen auf weniger als sieben Tage verkürzen. Diese Zielsetzung basiert auf einer Analyse der aktuellen Prozesse und Fallzahlen beim Zugang zu Therapien durch Cognizant. "Routineaufgaben und Entscheidungen, die fachliches Urteilsvermögen erfordern, müssen unterschiedlich gehandhabt werden", erklärte Sandeep Bhasin, Global Head of Intuitive Operations and Automation bei Cognizant. "Cognizant Patient Hub Operations überträgt Routineaufgaben an KI-Agenten, während wichtige Entscheidungen weiterhin in der Verantwortung erfahrener Fachkräfte liegen. Wir erwarten, dass Patientinnen und Patienten dadurch einen schnelleren und besseren Zugang zu Therapien erhalten. Genau so sollte KI im Gesundheitswesen eingesetzt werden." Bei der Entwicklung der auf Accelerated Computing von NVIDIA basierenden Lösung Cognizant Patient Hub Operations floss das technische Know-how von NVIDIA ein. Die Systemarchitekten von NVIDIA arbeiteten eng mit den Teams von Cognizant zusammen - von der Feinabstimmung der Modelle bis zum Training der Sprachverarbeitung. "KI-Agenten können Organisationen im Gesundheitswesen dabei helfen, komplexe Verwaltungsprozesse zu vereinfachen und Patientinnen und Patienten von der ärztlichen Verordnung bis zum Therapiebeginn zu unterstützen", erklärte Alvin Dacosta, Vice President, Global Consulting bei NVIDIA. "Gemeinsam mit Cognizant nutzen wir Accelerated Computing von NVIDIA für spezialisierte Sprachmodelle und KI-Agenten, die die Prozesse für den Zugang zu Therapien optimieren, während wichtige Entscheidungen weiterhin in der Verantwortung medizinischer Fachkräfte liegen." Die Lösung setzt KI-Agenten ein, die Gespräche mit Patientinnen und Patienten führen und administrative Routineaufgaben übernehmen. Grundlage hierfür sind die für das jeweilige Programm geltenden Verschreibungsinformationen, Standardarbeitsanweisungen und Vorgaben der Kostenträger. Über ein zentrales Dashboard können im Gesundheitswesen erfahrene Fachkräfte von Cognizant die von der KI vorbereiteten Maßnahmen prüfen, genehmigen oder an die zuständige Stelle weiterleiten. Bei allen Entscheidungen, die regulatorischen Vorgaben unterliegen, liegt die letztendliche Entscheidungsbefugnis bei den Fachkräften. Das Dashboard ist auf die Anbindung an Cognizant AI Nexus ausgelegt, die im Oktober eingeführte modellübergreifende Betriebsebene von Cognizant . So können Kunden diese Prozesse gemeinsam mit ihren übrigen KI-Prozessen steuern und überwachen. Wenn ein Programm medizinisches Fachwissen erfordert, können die Fachkräfte auf das medizinische Personal des Life-Sciences-Bereichs von Cognizant zurückgreifen, zu dem mehr als 5.000 Apothekerinnen und Apotheker sowie Ärztinnen und Ärzte und mehr als 2.000 Pflegefachkräfte zählen. "Der Zugang zu Therapien liegt an der Schnittstelle zwischen medizinischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Anforderungen", erklärte Mohammad Haque, Global Head of Intelligent Enterprise Platforms and Large Deals bei Cognizant. "Unsere Life-Sciences-Teams wissen, wie Patientenunterstützungsprogramme funktionieren. Mit Cognizant Patient Hub Operations können wir dieses Wissen in jedes einzelne Programm einbringen. Wir sehen darin eine Möglichkeit für Life-Sciences-Unternehmen, mit ihren verschiedenen Marken mehr Patientinnen und Patienten zu erreichen und zugleich die Einhaltung der jeweiligen Programmvorgaben zu unterstützen." Die Lösung basiert auf Accelerated Computing von NVIDIA und nutzt NVIDIA NIM-Microservices für die Sprachverarbeitung, NVIDIA NeMo Guardrails zur Beschränkung der KI-Agenten auf zulässige Themen, zur Durchsetzung von Richtlinien und zur Weiterleitung von Fällen an Fachkräfte sowie NVIDIA Nemotron-Modelle für die Verarbeitung von Text und gesprochener Sprache, die Cognizant speziell an die Anforderungen des Therapiezugangs, der Life-Sciences-Branche und der einschlägigen regulatorischen Vorgaben angepasst hat. Kunden können die Lösung in ihrer eigenen Cloud-Umgebung betreiben und behalten die Kontrolle über ihre Daten und etwaige Modellanpassungen. Die Lösung ist darauf ausgelegt, die Verarbeitung von Patientendaten gemäß den Anforderungen des US-amerikanischen Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) zu unterstützen. Vorkonfigurierte Konnektoren ermöglichen die Anbindung an die bereits bei den Kunden eingesetzten CRM-, Contact-Center- und Workflow-Systeme. Cognizant hat die Lösung als wiederverwendbare Basis konzipiert, sodass jedes neue Programm auf denselben Kernfunktionen aufbaut und lediglich um seine spezifischen Vorgaben ergänzt werden muss. Zum Marktstart umfasst die Lösung fünf KI-Agenten: für Patientenanfragen, intelligente Weiterleitung, Übersetzung, Übergabe an menschliche Mitarbeitende und Zusammenfassung von Telefongesprächen. Weitere sind geplant. Cognizant Patient Hub Operations ist ab sofort verfügbar. Weitere Informationen finden Sie auf dieser Seite . Informationen zu Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) ist ein "AI Builder" und Anbieter von Technologiedienstleistungen, der die Lücke zwischen KI-Investitionen und Unternehmenswert schließt, indem er Full-Stack-KI-Lösungen für seine Kunden entwickelt. Dank unserer fundierten Branchen-, Prozess- und Engineering-Expertise sind wir in der Lage, den einzigartigen Kontext eines Unternehmens in Technologiesysteme zu integrieren, die das menschliche Potenzial steigern, greifbare Ergebnisse erzielen und globale Unternehmen in einer sich schnell verändernden Welt an der Spitze halten. Weitere Informationen finden Sie auf www.cognizant.ai oder @cognizant. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

















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