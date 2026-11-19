EQS-Ad-hoc: Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Mergers und Acquisitions / Übernahmeangebot

Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft: Änderung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Sazerac Germany Holding GmbH



19.11.2026 / 15:13 CET/CEST

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Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Haselünne, 19. November 2026 Änderung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots der Sazerac Germany Holding GmbH: Erhöhung der Angebotsgegenleistung von 5,55 Euro auf 6,65 Euro je Aktie / Entfall der Mindestannahmeschwell Die Sazerac Germany Holding GmbH (die "Bieterin"), eine unmittelbar von der Sazerac Company, Inc. ("Sazerac") mit Sitz in den USA kontrollierte Gesellschaft, hat eine Änderung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für sämtliche Aktien der im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notierten Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft (ISIN: DE0005201602, "Berentzen") vom 23. Oktober 2026 (das "Angebot") veröffentlicht. Die Angebotsgegenleistung beträgt nunmehr 6,65 Euro (zuvor 5,55 Euro) in bar je Aktie von Berentzen. Dies entspricht einer Prämie von rund 101 % auf den unbeeinflussten, volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie in XETRA während der letzten drei Monate vor dem 16. September 2026, dem ersten Zeitpunkt des Bekanntwerdens von Gesprächen zwischen Sazerac und Berentzen. Zudem wurde die Mindestannahmeschwelle als eine der bisher im Angebot enthaltenen Vollzugsbedingungen ersatzlos gestrichen. Bis zu dieser Änderung unterlag das Angebot einer Mindestannahmeschwelle von 50 % aller Aktien plus eine Aktie von Berentzen. Durch die Änderung des Angebots verlängert sich die Frist zur Annahme des Angebots bis zum 4. Dezember 2026, 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Der Vollzug des Angebots wird vorbehaltlich des Eintritts der weiteren Vollzugsbedingungen oder eines wirksamen Verzichts der Bieterin darauf in Q1 2027 erwartet. Unverändert beabsichtigt die Bieterin nach erfolgreichem Vollzug des Angebots unter anderem den Widerruf der Zulassung der Aktien von Berentzen zum Handel am regulierten Markt ("Delisting"). Vorstand und Aufsichtsrat haben in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme zum Angebot gemäß § 27 WpÜG vom 3. November 2026 (die "Stellungnahme") mitgeteilt, ein solches Delisting vorbehaltlich ihrer organschaftlichen Sorgfaltspflichten zu unterstützen. In dieser Stellungnahme haben Vorstand und Aufsichtsrat den Aktionären die Annahme des Angebots empfohlen. Zur Änderung des Angebots werden Vorstand und Aufsichtsrat gemäß ihren gesetzlichen Pflichten unverzüglich eine darauf bezogene weitere gemeinsame begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen. Informationen zum Angebot und dessen Änderung: Alle Informationen der Bieterin sind bzw. werden veröffentlicht unter: www.sazerac-offer.com Alle Informationen von Berentzen sind bzw. werden veröffentlicht unter:

https://www.berentzen-gruppe.de/investoren/uebernahmeangebot Berentzen wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang informieren. Informationen des Emittenten zu dieser Mitteilung Die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft mit Sitz in Haselünne, Deutschland, ist ein börsennotiertes Unternehmen der Getränkeindustrie mit den Geschäftsfeldern Spirituosen, Alkoholfreie Getränke und Frischsaftsysteme. ISIN: DE0005201602 WKN: 520160 Börsenkürzel: BEZ Notierungen: Regulierter Markt (General Standard) in Frankfurt, XETRA Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft Ritterstr. 7 49740 Haselünne Telefon: +49 (0) 5961 502 0 E-Mail: info@berentzen.de Internet: www.berentzen-gruppe.de Kontakt Thorsten Schmitt Director Corporate Communications & Strategy Telefon: +49 (0) 5961 502 215 Mobil: +49 (0) 170 348 1891 E-Mail: ir@berentzen.de



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