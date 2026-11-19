Berichten von Mitarbeiter:innen zufolge sorgt Metas KI-Agent Muse intern für Unruhe. Demnach soll sich Muse Zugriff auf Signal-Nachrichten verschafft und Bankguthaben halluziniert haben. Gibt es gar ein Datenleck? Meta bestreitet das. Anfang September 2026 hatte Meta mit Muse einen persönlichen KI-Agenten vorgestellt. Der Start erfolgte zunächst nur in den USA. Die App verzeichnet mittlerweile mehr als zehn Millionen Downloads. Intern sorgt der KI-Agent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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