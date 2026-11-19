EQS-News: Harmonic Inc.
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Das Wichtigste in Kürze
SAN JOSE, Kalifornien, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) gab heute bekannt, dass der deutsche Betreiber TeleData GmbH den Einsatz der marktführenden virtualisierten Breitbandplattform cOS von Harmonic ausweitet, um XGS-PON-Dienste bereitzustellen. TeleData nutzt den Harmonic cOS Core, um seine DOCSIS- und Glasfasernetze auf einer gemeinsamen softwarebasierten Architektur zusammenzuführen, die Einführung wettbewerbsfähiger Glasfaser-Breitbanddienste zu beschleunigen, den Betrieb zu vereinfachen sowie die Netzkapazität bei steigender Nachfrage der Teilnehmer effizient auszubauen.
"Wir liefern zuverlässige, leistungsstarke Breitbanddienste, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Haushalten und Unternehmen in den von uns bedienten Regionen gerecht werden", sagte Stephan Linz, Technikleiter bei TeleData. "Durch die Erweiterung der cOS-Plattform von Harmonic zur Unterstützung von XGS-PON-Diensten können wir auf unseren bisherigen Netzinvestitionen aufbauen und Glasfaserdienste mit höheren Bandbreiten in der Bodenseeregion sowie den umliegenden Gemeinden bereitstellen, um den Konnektivitätsbedarf Zehntausender Kunden zu decken. Die Flexibilität und Skalierbarkeit der cOS-Plattform sowie die schnelle, bedarfsgerechte Unterstützung durch das Harmonic-Team haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir ein Netz aufbauen konnten, das uns gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet."
Zusammenführung des Betriebs von DOCSIS- und Glasfasernetzen
Mit der erweiterten Plattform kann TeleData Privat-, Geschäfts- und Kommunalkunden Multi-Gigabit-Breitbanddienste anbieten und dabei die hohe Servicequalität sowie das regionale Betreuungskonzept beibehalten, die das Unternehmen in ganz Süddeutschland auszeichnen.
Ausbau der Glasfaseranbindung für mehr Teilnehmer
Effiziente Skalierung bei steigender Nachfrage
"Breitbandbetreiber, die beim Glasfaserausbau schnell vorankommen, bauen nicht zwangsläufig ein zweites Netz auf." "Gemeinsam mit TeleData zeigen wir, wie regionale Betreiber ihre bestehenden DOCSIS- und Glasfaserinfrastrukturen effizient weiterentwickeln und zugleich mit einem gemeinsamen cOS Core sowie einer flexiblen Remote-OLT-Architektur den Breitbandausbau beschleunigen können", sagte Stefan Meier, Bereichsleiter für den Vertrieb in Europa bei Harmonic. "Wir sind stolz darauf, TeleData dabei zu unterstützen, mehr Gemeinden in ganz Deutschland mit leistungsstarken Breitbanddiensten zu versorgen."
Der Harmonic-Partner Normann Engineering spielte bei dem Projekt eine Schlüsselrolle und unterstützte die gesamte Umsetzung mit regionalem Fachwissen, Leistungen zur Systemintegration sowie technischer Betreuung.
Harmonic ist laut Dell'Oro Group, einer zuverlässigen Quelle für Marktinformationen über die Telekommunikations-, Netzwerk- und Rechenzentrums-IT-Branche, gemessen am Marktanteil führend bei Breitbandausrüstung für Kabelnetze, virtuellen CMTS sowie DAA. Mithilfe der marktführenden cOS-Plattform des Unternehmens stellen führende Betreiber in Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie Asien weltweit über mehr als 52 Millionen CPE-Geräte Breitbanddienste der nächsten Generation bereit. Weitere Informationen zu den Lösungen von Harmonic finden Sie auf www.harmonicinc.com.
Informationen zu Harmonic
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Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen
Informationen zu TeleData
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19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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