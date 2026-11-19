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TeleData beschleunigt den Ausbau von XGS-PON-Diensten in Deutschland und vereinheitlicht sein Netz mithilfe der cOS-Breitbandplattform von Harmonic



19.11.2026 / 15:25 CET/CEST

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Das Wichtigste in Kürze TeleData baut ein einheitliches DOCSIS- und Glasfasernetz mit der virtualisierten Breitbandplattform cOS von Harmonic für die zentrale Bereitstellung, Verwaltung und den Betrieb auf.

Mit dem Pier Remote OLT (R-OLT) Shelf von Harmonic kann TeleData den Ausbau der XGS-PON-Dienste auch in dünn besiedelten Gebieten mit schwierigen Rahmenbedingungen beschleunigen sowie bestehende GPON-Netze weiterentwickeln.

Der Open ONT-Ansatz von Harmonic bietet TeleData mehr Flexibilität bei der Wahl zwischen CPEs verschiedener Hersteller und unterstützt eine herstellerübergreifende Strategie. SAN JOSE, Kalifornien, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Harmonic (NASDAQ: HLIT) gab heute bekannt, dass der deutsche Betreiber TeleData GmbH den Einsatz der marktführenden virtualisierten Breitbandplattform cOS von Harmonic ausweitet, um XGS-PON-Dienste bereitzustellen. TeleData nutzt den Harmonic cOS Core, um seine DOCSIS- und Glasfasernetze auf einer gemeinsamen softwarebasierten Architektur zusammenzuführen, die Einführung wettbewerbsfähiger Glasfaser-Breitbanddienste zu beschleunigen, den Betrieb zu vereinfachen sowie die Netzkapazität bei steigender Nachfrage der Teilnehmer effizient auszubauen. "Wir liefern zuverlässige, leistungsstarke Breitbanddienste, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Haushalten und Unternehmen in den von uns bedienten Regionen gerecht werden", sagte Stephan Linz, Technikleiter bei TeleData. "Durch die Erweiterung der cOS-Plattform von Harmonic zur Unterstützung von XGS-PON-Diensten können wir auf unseren bisherigen Netzinvestitionen aufbauen und Glasfaserdienste mit höheren Bandbreiten in der Bodenseeregion sowie den umliegenden Gemeinden bereitstellen, um den Konnektivitätsbedarf Zehntausender Kunden zu decken. Die Flexibilität und Skalierbarkeit der cOS-Plattform sowie die schnelle, bedarfsgerechte Unterstützung durch das Harmonic-Team haben wesentlich dazu beigetragen, dass wir ein Netz aufbauen konnten, das uns gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum bietet." Zusammenführung des Betriebs von DOCSIS- und Glasfasernetzen

TeleData erweitert seinen bestehenden virtualisierten cOS Core von Harmonic, damit dieser neben dem DOCSIS-3.1-Netz auch XGS-PON-Dienste unterstützt. Durch diese Zusammenführung entsteht für TeleData ein zentraler Steuerungskern, mit dem der Betreiber die Fragmentierung des Netzbetriebs verringern, Arbeitsabläufe vereinfachen sowie die betriebliche Effizienz steigern kann. Mit der erweiterten Plattform kann TeleData Privat-, Geschäfts- und Kommunalkunden Multi-Gigabit-Breitbanddienste anbieten und dabei die hohe Servicequalität sowie das regionale Betreuungskonzept beibehalten, die das Unternehmen in ganz Süddeutschland auszeichnen. Ausbau der Glasfaseranbindung für mehr Teilnehmer

Mit dem kompakten Pier R-OLT Shelf von Harmonic, das vom cOS Core gesteuert und in dezentralen Netzknoten eingesetzt wird, kann TeleData die Versorgung mit XGS-PON-Glasfaserdiensten auf fast 40 000 Teilnehmer ausweiten, auch in ländlichen sowie weit verstreuten Gemeinden, in denen lange Glasfasertrassen den Ausbau erschweren. Das energieeffiziente Pier R-OLT Shelf unterstützt verschiedene PON-Varianten und bietet TeleData damit die Möglichkeit, bestehende GPON-Netze schrittweise weiterzuentwickeln. Der Open ONT-Ansatz von Harmonic schützt die Netzinvestitionen von TeleData, indem er eine flexible, herstellerübergreifende CPE-Strategie unterstützt und dem Betreiber die Auswahl kompatibler Geräte entsprechend der sich wandelnden Nachfrage der Teilnehmer erlaubt. Effiziente Skalierung bei steigender Nachfrage

Mit Harmonics cOS Core und Pier R-OLT Shelf kann TeleData die Netzkapazität an unterschiedlich großen Standorten unkompliziert ausbauen und dabei die Komplexität des Netzbetriebs gering halten. Gemeinsam bieten die Lösungen die Flexibilität, die TeleData benötigt, um die Netzkapazität entsprechend der Nachfrage der Teilnehmer auszubauen, Ressourcen effizienter einzusetzen, Kosten zu kontrollieren sowie ein langfristiges Wachstum des Netzes zu unterstützen. "Breitbandbetreiber, die beim Glasfaserausbau schnell vorankommen, bauen nicht zwangsläufig ein zweites Netz auf." "Gemeinsam mit TeleData zeigen wir, wie regionale Betreiber ihre bestehenden DOCSIS- und Glasfaserinfrastrukturen effizient weiterentwickeln und zugleich mit einem gemeinsamen cOS Core sowie einer flexiblen Remote-OLT-Architektur den Breitbandausbau beschleunigen können", sagte Stefan Meier, Bereichsleiter für den Vertrieb in Europa bei Harmonic. "Wir sind stolz darauf, TeleData dabei zu unterstützen, mehr Gemeinden in ganz Deutschland mit leistungsstarken Breitbanddiensten zu versorgen." Der Harmonic-Partner Normann Engineering spielte bei dem Projekt eine Schlüsselrolle und unterstützte die gesamte Umsetzung mit regionalem Fachwissen, Leistungen zur Systemintegration sowie technischer Betreuung. Harmonic ist laut Dell'Oro Group, einer zuverlässigen Quelle für Marktinformationen über die Telekommunikations-, Netzwerk- und Rechenzentrums-IT-Branche, gemessen am Marktanteil führend bei Breitbandausrüstung für Kabelnetze, virtuellen CMTS sowie DAA. Mithilfe der marktführenden cOS-Plattform des Unternehmens stellen führende Betreiber in Nordamerika, Europa, Lateinamerika sowie Asien weltweit über mehr als 52 Millionen CPE-Geräte Breitbanddienste der nächsten Generation bereit. Weitere Informationen zu den Lösungen von Harmonic finden Sie auf www.harmonicinc.com . Informationen zu Harmonic

Harmonic (NASDAQ: HLIT), der weltweit führende Anbieter von virtualisierten Breitbandlösungen, transformiert die Multi-Gigabit-Konnektivität. Die branchenführende virtualisierte Breitbandplattform cOS des Unternehmens, die Lösungssuite für Glasfaser und DOCSIS sowie ein wachsendes Portfolio an KI-gestützten Lösungen für Netzwerkintelligenz ermöglichen Breitbanddienstanbietern, ihre Betriebsabläufe zu vereinfachen, ihren Kunden außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und neue Einnahmequellen zu erschließen. Mit Tausenden vCMTS-Servern und Hunderttausenden RPDs, die weltweit im Einsatz sind, ermöglicht Harmonic Breitbanddienste der nächsten Generation mit einer Zuverlässigkeit von 99,999 %. Auf der Grundlage eines kundenorientierten Ansatzes und einer langen Innovationstradition unterstützt Harmonic Breitbandanbieter in jeder Phase der Weiterentwicklung ihres Netzwerks. Weitere Informationen finden Sie auf www.harmonicinc.com . Harmonic, das Harmonic-Logo und andere Harmonic-Marken sind Eigentum von Harmonic Inc. oder seinen verbundenen Unternehmen. Alle anderen hier erwähnten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934. Aussagen über die Geschäftstätigkeit von Harmonic sowie über die erwarteten Leistungsmerkmale, Vorteile, Zuverlässigkeit, Effizienz, Marktakzeptanz, das Marktwachstum, die technischen Daten sowie den Nutzen der Produkte, Dienstleistungen und Technologien von Harmonic sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf unseren derzeitigen Erwartungen sowie Einschätzungen und unterliegen Risiken sowie Ungewissheiten, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Harmonic ausführlicher beschrieben sind, darunter der Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr, seine Quartalsberichte auf Formular 10-Q und seine aktuellen Berichte auf Formular 8-K. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die Harmonic zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen, und Harmonic lehnt jegliche Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Informationen zu TeleData

Die TeleData GmbH ist seit 1997 ein regionaler Internet-Komplettanbieter und bietet maßgeschneiderte Telekommunikationslösungen auf Basis eigener Rechenzentren, eigener Glasfaserinfrastruktur sowie Partnerschaften mit lokalen Versorgungsunternehmen an. Das Angebot des Unternehmens umfasst schnelles Internet, Cloud- und Datendienste für Privat- und Geschäftskunden sowie Kommunen, wobei regionale Zusammenarbeit, Sicherheit, Skalierbarkeit und schnelle Unterstützung im Mittelpunkt stehen, um eine zukunftssichere, leistungsstarke Anbindung zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie auf www.teledata.de . View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/teledata-beschleunigt-den-ausbau-von-xgs-pon-diensten-in-deutschland-und-vereinheitlicht-sein-netz-mithilfe-der-cos-breitbandplattform-von-harmonic-302945609.html



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