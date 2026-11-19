Rauris (ots) -Gemeinsam Ski fahren, Neues ausprobieren und unbeschwerte Wintertage erleben: So startet am 16. Dezember 2026 das Raurisertal in die Wintersaison.Ein echtes Highlight für junge Ski-Fans wartet dann am Samstag, 19. Dezember: Beim Community Day wird René Sabathy alias SendtwitchHD im Raurisertal nicht nur vor der Kamera stehen, sondern gemeinsam mit bis zu 30 Kindern die Pisten erobern. In drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Teilnehmern gibt er persönliche Tipps zur Skitechnik und sorgt für einen besonderen Skitag mit viel Action und Spaß. www.raurisertal.atPressekontakt:Tourismusverband RaurisertalTelefon: +43 6544 200 22E-Mail: info@raurisertal.atWebsite: www.raurisertal.atOriginal-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103375/100943711

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.