Rauris (ots) -
Gemeinsam Ski fahren, Neues ausprobieren und unbeschwerte Wintertage erleben: So startet am 16. Dezember 2026 das Raurisertal in die Wintersaison.
Ein echtes Highlight für junge Ski-Fans wartet dann am Samstag, 19. Dezember: Beim Community Day wird René Sabathy alias SendtwitchHD im Raurisertal nicht nur vor der Kamera stehen, sondern gemeinsam mit bis zu 30 Kindern die Pisten erobern. In drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Teilnehmern gibt er persönliche Tipps zur Skitechnik und sorgt für einen besonderen Skitag mit viel Action und Spaß. www.raurisertal.at
Pressekontakt:
Tourismusverband Raurisertal
Telefon: +43 6544 200 22
E-Mail: info@raurisertal.at
Website: www.raurisertal.at
Original-Content von: Tourismusverband Raurisertal, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100103375/100943711
Gemeinsam Ski fahren, Neues ausprobieren und unbeschwerte Wintertage erleben: So startet am 16. Dezember 2026 das Raurisertal in die Wintersaison.
Ein echtes Highlight für junge Ski-Fans wartet dann am Samstag, 19. Dezember: Beim Community Day wird René Sabathy alias SendtwitchHD im Raurisertal nicht nur vor der Kamera stehen, sondern gemeinsam mit bis zu 30 Kindern die Pisten erobern. In drei Gruppen mit jeweils maximal zehn Teilnehmern gibt er persönliche Tipps zur Skitechnik und sorgt für einen besonderen Skitag mit viel Action und Spaß. www.raurisertal.at
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