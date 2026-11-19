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Actien-Börse Nr. 47

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Man stellt nun 760 bis 790 Mio. € Umsatz und 220 bis 230 Mio. € EBITDA in Aussicht (bisher: 730 bis 780 Mio. € bzw. 180 bis 200 Mio. €). Auch Berenberg ist zuversichtlich und erwartet für das laufende Jahr 785 Mio. € Umsatz sowie 227 Mio. € EBITDA. Für 2027 und 2028 liegen die neuen Berenberg-Prognosen beim Gewinn je Aktie bei 6,62 und 7,05 €. Neue Aufträge sind zu erwarten, im Fokus stehen unter anderem die Pipeline-Projekte ETL 187 (Achim - Lehringen) und Spessart-Odenwald. Weitere sollen durch die US-Expansion der Schweißtechnik-Tochter 5C-Tech kommen. Sie soll 2026 rund 20 Mio. € Umsatz beitragen und mittelfristig etwa 50 Mio. € erreichen. Bei aktuell 78,25 € wird die Aktie mit dem 11,7-Fachen des geschätzten 2027er-Gewinns und dem 5,3-Fachen des EBITDA bewertet. Über 80 € generiert der Wert das nächste Kaufsignal.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, mit seinem Team die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug aufWeitere Themen deru. a.:- Die große KI-Spekulation läuft aus- SIEMENS ENERGY wird neu geordnet- DT. BANK: Die Luft wird dünn- Attraktive Bewertung für SMA SOLAR- Wer greift demnächst bei LYFT zu?- DEUTZ ist der Aufreger der WocheIhre Bernecker Redaktion /